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Politika

ERDOĞAN 21 EKİM'DE KOMŞUYA GİDECEK ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 18:43

-ERDOĞAN 21 EKİM'DE KOMŞUYA GİDECEK ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 21-22 Ekimde Yunanistan'ı ziyaret edecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun davetine icabetle ''Akdeniz İklim Değişikliği Girişimi'' konulu konferansa katılmak üzere 21-22 Ekimde Atina'da bulunacak. Ziyaretle ilgili açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Akdeniz'e kıyıdaş ülkeler, Balkan devletleri, AB Dönem Başkanı olan Belçika ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin davetli olduğu söz konusu konferans çerçevesinde, Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla atılacak adımlar ve izlenecek politikalar ele alınacaktır.  Sayın Başbakanımız bu ziyaret vesilesiyle Yunanistan Başbakanı Papandreu ile ikili görüşme gerçekleştirecektir. Söz konusu görüşmede, Sayın Başbakanımızın 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Atina'yı ziyareti sırasında ilk toplantısı yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ile Türk-Yunan ilişkilerinde sağlanan pozitif ivmenin ışığında, ikili ve çok taraflı konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.''

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