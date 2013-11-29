Erdoğan 21 adayı açıklayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 21 belediyenin daha başkan adayını açıklayacağını Twitter'dan duyurdu.

Erdoğan, duyurusunu Twitter hesabı üzerinden yaptı. Açıklamaya göre; saat 14.00'te başlayacak toplantıda AK Parti'nin 6 büyükşehir ve 15 il belediye başkanı adayı daha belli olacak.

Bugünku toplantıda ayrıca, yerel seçim hazırlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor.

Erdoğan, salı günkü grup toplantısında 5'i büyükşehir olmak üzere 10 ilin belediye başkan adayı açıklamıştı.