Erdoğan: “2053 net sıfır emisyon” niyet beyanımızı G20 liderleriyle paylaştık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın Roma kentinde ülkelerin liderleri ile görüştü. Erdoğan, gündemi iklim değişikliği olan zirveyle ilgili, "sıfır emisyon" sözü verdi.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle, inşallah bu alanda tüm dünyada öncü bir rol üstleneceğiz.

Bu çerçevede belirlediğimiz “2053 net sıfır emisyon” niyet beyanımızı G20 liderleriyle paylaştık."

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