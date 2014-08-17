Erdoğan 2007: AK Parti'den ayrılıp Köşk'e çıkarsam siyasi kimliğimi geride bırakmak zorundayım

12. Cumhurbaşkanı olarak Köşk'e çıkan Başbakan Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Hürriyet'e verdiği bir röportajda, "Başbakan olarak kaldığınız zaman bir siyasi kimliğiniz var. AK Parti'den ayrılıp Çankaya’ya gittiğiniz zaman siyasi kimliğiniz geride kalmıştır. Siz artık devletin başı durumundasınız. Bunu korumak zorundasınız ki milletin birliği ve bütünlüğünü koruyabilesiniz" ifadelerini kullanmış.

Erdoğan'ın gazeteye verdiği o günkü mülakatında bugün AKP'de yaşanan krize ışık tutabilecek "Güçlü bir liderseniz, siz gidince partiyi paylaşma süreci başlar" sözlerini sarf ettiği de dikkat çekiyor.

CHA Genel Müdürü, Zaman Gazetesi ve Today's Zaman köşe yazarı Abdülhamit Bilici, kişisel Twitter hesabından adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köşk'e çıkan cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin nasıl olması gerektiği ile ilgili 2007 yılında Hürriyet gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği sözlerini yayınladı.

'Çankaya'ya gittiğinizde siyasi kimliğiniz geride kalmıştır'

Hürriyet'in 16 Nisan 2007 tarihli konuya ilişkin haberinde Erdoğan'ın 2007 yılında Almanya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan bazıları yer alıyor. Erdoğan'ın "Yakın geçmişte iki parti lideri cumhurbaşkanı seçildi; ama parti kimliğini geride bırakamadı. Siz veya seçilecek AK Partili bırakabilecek misiniz?" sorusuna şu cevabı verdiği görülüyor:

"Mecbur. Başbakan olarak kaldığınız zaman bir siyasi kimliğiniz var. Buradan ayrılıp Çankaya’ya gittiğiniz zaman siyasi kimliğiniz geride kalmıştır. Siz artık devletin başı durumundasınız. Bunu korumak zorundasınız ki milletin birliği ve bütünlüğünü koruyabilesiniz. Siyasi kimliğinizi nerede saklarsınız? Hafıza kayıtlarında. Nerede gün ışığına çıkar? Seçim sandığında. Vatandaş olarak gidip oyunuzu kullanırsınız. Tabii oyunuzu aleni olarak (eliyle işaret ediyor) göstermeden"

'Siz gidince partiyi paylaşma süreci başlar'

Ayrıca, haberde şu sorular ve cevaplar da bugün AKP'de yaşanan krize ışık tutabilecek bazı açıklamalarda dikkat çekiyor:

Özal ve Demirel’den sonra partilerinde sıkıntı yaşandı, Ak Parti’de de yaşanır mı?

Güçlü bir liderseniz, siz gidince partiyi paylaşma süreci başlar. Rahmetli Özal’da, ilk başta olmadı, ama sonra yaşandı. Özal, partiyi yeniden sahiplenmek isteyince olumsuzluklar yaşandı. DYP’de de aynısı oldu. Tansu Hanım partiyi güçlü tuttu.

-Demirel, Çankaya’ya çıkarken arkama bakmam dedi...

Aslında olması gereken o. Olması gerekeni söyledi. Ben daha agresifini söylüyorum: Lider öldü, desinler. Yerine gelenin partiyi sahiplenip yerine götürmesi lazım."

İşte Abdülhamit Bilici'nin o tweet: