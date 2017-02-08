Erdoğan: 18 yaşında vekil seçilenler askerlikten muaf tutulur, olur biter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak, "Bana göre anayasa değişikliği teklifinin en önemli maddelerinden biri 18 yaşında seçilme hakkı veren madde" görüşünü dile getirdi. "Bugün dünyada 57 ülkede 18’dir. 25-26 yaşında bakan oluyor adam. Gençlerimize güveneceğiz" diyen Erdoğan, "İnanıyorum ki gençlerimize farklı bir sınıf atlatacak. Şimdi çıkmışlar askerlik ne olacak? Yahu 7 milyon gencin tamamı Meclis'e mi girecek? Bunları tutarsın askerlikten muaf tutarsın, olur biter" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Her şey tek adamda birleşecek

diyorlar el insaf, hepsi yalan"

Milletimin bu değişikliğe sahip çıkacağına ben inanıyorum. Eskiden beri hayırcı bir blok var. İstanbul’a ilk köprü yapıldığı zaman bu hayırcılar neler yapmadı ki. Baraj inşasına başlanır hemen başlarlar, özelleştirme denilir bunlar yine ortalığı velveleye başlar. Sermaye girişi olur, itiraz ederler. Cebinden para çıkmıyor ya. Adam geliyor, yapıyor. Biz gelene kadar böyle bir anlayış yoktu. Biz geldik, aman yarabbi. Borç yığın, biz bu borçla bu ülkede nasıl yatırım yapacağız. Biz kaynak çeşitlendirme diye bir olay var. Bunu yapmamız lazım. Kendimize farklı kaynaklar üreteceğiz. Kasa ortada. Delikli kuruşa muhtaç olan, memurunun maaşını ödeyemeyen bir Türkiye vardı. Kasaların fırlatıldığı bir Türkiye vardı, hatırlayın o günleri. Nereden nereye geldik. Şimdi her olayda ev eşyasını, arabasını sürekli değiştiren bir Türkiye var. Daha iyisi olacak, buna inanıyorum.

İlk başbakanken söyledim. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet dört temel direk olacak. Ulaşımı, enerjiyi, gıda tarımı ilave ettik. Toplu konutları ilave ettik. 760 bini bulan toplu konut var. Modern şehirlere kavuşalım diye yaptık. Şimdi yeni bir süreç, kentsel dönüşüm dedik. İnanın bu değişimle çok daha memnun olacaksınız. Ve devlet, hükümet hiçbir zaman halkını sömürmenin peşinde değildir. Tek derdimiz var, bunu yapalım ki şehirlerimiz çok daha güzel olsun.

Parlamento yok diyorlar el insaf. Her şey tek adamda birleşecek diyorlar el insaf. Yargı yok diyorlar. Bunların hepsi yalan. Yalanla yatıp yalanla kalıyorlar.

Bize düşen bir an önce doğru olanı harekete geçirmektir. Tüm Türkiye’deki muhtar kardeşlerime sesleniyorum. Buna hazırsınız inşallah, 450 muhtar kardeşim var. Tüm Türkiye’deki muhtarlarımıza sesleniyorum. Şimdi sizlere madde madde açıklamak istiyorum teklifi. Asıl meselenin yeni Türkiye’yi inşa, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirme olduğunu lütfen milletime anlatın.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerinin sistemi olduğunu çevredeki herkesle paylaşın. Tek milletiz, bize millet-i İbrahim denir. Eninde sonunda anamız babamız, Adem ile Havva değil mi? Biz oradan gelmiyor muyuz? Bizi bölmek isteyenler ihanet içindedir. İki, tek bayrak. Rengi belli, şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bunun dışında kimse bayrak edebiyatı yapmasın, bizim o paçavralara asacak yüzümüz yok. Bir kere gitti, kimin gittiğini biliyorsunuz, terör örgütüyle anlaşarak gitti. Kendi bayraklarını bile dalgalandıramadılar. Bu mesele yürek meselesidir. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tek vatan. Ve dört, tek devlet. Kim ki böyle bir gayretin içine girerse bunun bedelini ağır öder, ödemeye başladılar, daha da ödemeye devam edecekler. Milletimiz bize görev verdi. Bu vatana ihanet edenlerden kurtarın. Bunların ödemesi gerek dediler. Gittiğimiz her yerde bunu söylediler. Benim verdiğim vergiyle beni niye doyuruyorsunuz. İşlenen suçların bedelini hukuk içinde yargı soracak. Yargının da görevi budur. Kardeşlerim biliyorsunuz, 18 maddelik anayasa değişikliğinin dört maddesi farklı hususlarla ilgiliyken, kalanları doğrudan yönetim sistemini düzenliyor. Birinci madde yargının bağımsızın yanına tarafsız ekleniyor. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Bundan kim niçin rahatsız olabilir ki? İkinci madde milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkmasıyla ilgili. Bizde eski çift kamaralı sistem vardı. Milletvekilleri, senatörler. Toplamda 600 seçilmişle çalışan bir meclis vardı. Dünyadaki örneklerine gayet uygun.

"18 yaşında vekil seçilenler

askerlikten muaf tutulur, olur biter"

Bana göre anayasa değişikliği teklifinin en önemli maddelerinden biri budur. Gençlere 18 yaşında seçme hakkı veren ama seçilmelerine rıza göstermeyen bir saçmalık olur mu? Seçilmek mi zordur, seçmek mi zordur. Seçmek zordur. Bir zamanlar bir siyasi Taksim Meydanı’na dört ayaklı çıkarsam seçilir dedi. 18 yaşında adam gibi adam, genç, seçilme hakkı kazanıyorsa o genci de gönderir. Bugün dünyada 57 ülkede 18’dir. 25-26 yaşında bakan oluyor adam. Gençlerimize güveneceğiz. İnanıyorum ki gençlerimize farklı bir sınıf atlatacak. Şimdi çıkmışlar askerlik ne olacak? Yahu 7 milyon gencin tamamı meclise mi girecek? Bunları tutarsın askerlikten muaf tutarsın, olur biter. Bakın tecil demiyorum. Muaf diyorum.

"Bu hayır diyenleri

hastaneye getirin bir görsünler"

13. maddede yer alan disiplin haricindeki askeri mahkemeleri kaldıran değişiklik… Diğer maddeler büyük ölçüde mevcut sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi düzenliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin tüm icraatlarından sorumlu olarak çalışacak, yaptıklarının hesabını millete verecektir. Ağırlıklı olarak Meclis dışından isimlerle kurulacağı için yürütme ile yasamanın iç içe geçmesinden doğan sıkıntılar ortadan büyük ölçüde kalkacak. Ayda bir seçim oldu ya, ayda bir başbakan değişti. Bunu biz kaldırdık, geldik “5 yılda bir yapılacak” dedik.

Başbakan olduğum zaman affedersiniz, Başbakanlık’taki tuvalette kara fatmalar doluyordu. Bir başbakan böyle bir odada dolanabilir mi ya? Çok tasarruf sahibiymiş maşallah. Bunların yönetimlerinde hastenelerin hali neydi. Kimin yönettiğini biliyorsunuz. SSK’lar maalesef, sağlam gir hasta çıkarsın. Bu hayır diyenleri hastaneye getirin bir görsünler.