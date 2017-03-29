Erdoğan: 16 Nisan'dan sonra hak ve özgürlüklerde daha ileri, daha güzel bir Türkiye göreceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumunda evet çıkması halinde "Daha güzel bir Türkiye" olacağı görüşünü belirterek "16 Nisan'dan sonra hak ve özgürlüklerde daha ileri, daha güzel bir Türkiye göreceğiz" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında güzellik uzmanları ile bir araya geldi. Erdoğan, konuşması sonrası Bakanlar Kurulu kararnamesini dinleyiciler önünde imzaladı.

Cumhurbaşkanı, konuşması sonrası Bakanlar Kurulu kararnamesini dinleyiciler önünde imzaladı.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Güzel Bir Türkiye için Tabii ki Evet' programında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Pek çok kişi "16 Nisan'dan sonra ne olacak?" diye soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Daha güzel bir Türkiye olacak. Bazı gerçekler var ki gözü olup görmeyenler, dili olup da söylemeyenler olur. 14 yıldır bu ülkede sessiz bir devrim gerçekleştiriyoruz. Bunu Batı da söylüyordu.

Annemin hastaneye gideceği zaman sırada beklemesin diye babam, numarasını almaya giderdi. Çocuğuz. Ve o kuyruklarda çektiğimiz çileyi biliriz. Doktor reçeteyi yazar, ilacın yarısı var, yarısı yok. Hele hele, SSK'lı olarak hastaneye gittiğim zaman, Kasımpaşa'da oturuyorduk. Okmeydanı'ndaki hastaneye giderdik. Hijyen denen bir şey yoktu.

"16 Nisan'dan sonra daha güzel bir Türkiyer olacak"

Dün hayır çadırına girdim, 'Niye hayır diyorsunuz' dedim. Çağdaş bir Türkiye için 'Hayır' diyoruz dediler. Neyiniz eksik diye sordum? Cevap veremediler. Taktılar 'Yavuz Sultan Selim' köprüsüne. "Adını niye böyle koydunuz" diyorlar. Ya 15 milyon kilometre kareydi o zaman Osmanlı toprağı. Böyle başarılı bir padişahtı. Biz sizin düşündüğünüz şekilde düşünerek koymadık o ismi oraya. İşte biz sorunca böyle cevaplar alıyoruz. Bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de "Hayır" dediler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de "Hayır" dediler. Ya bu Marmaray'a 200 milyon kişi bindi, "Hayır" dediler. Ama bu millet, yapar mı yapar.

"Ben şimdi AK Parti'nin kurucusu olduğum için söylüyorum, bizim yaşam tarzlarımıza müdahale edildi diyorlar. Hanginize müdahale edildi. Hanginizin dükkanları kapatıldı. Böyle bir müdahale söz konusu mu? Değil. Bazıları için yalan, adeta makine gibi. 16 Nisan'dan sonra hak ve özgürlüklerde daha ileri, daha güzel bir Türkiye göreceğiz.

Her biriniz inanıyorum ki aynı noktadasınız. Cumhurbaşkanlığı makamına eskiden muhtarları almazlardı ki. Ben muhtarları aldım. 16 bin muhtar geldi buraya. Ama ana muhalefetin başındaki zat, BM'de yaptığım konuşma için "Adeta muhtarlara konuşur gibi konuştu" dedi. Sonra bir muhtar çıktı, "Siz biz hakaret ettiniz" dedi.

16 Nisan'dan sonra terörle mücadelede daha güzel bir ülke olacağız. Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik. Sağ olsun İçişleri Bakanımızın riyasetinde silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Keza Suriye'de, DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek.

Bölgemizdeki sorunların çözümünde daha güzel bir Türkiye olacak. 16 Nisan'da husumetin kör ettiği gözlerle değil, gönül gözüyle bakan herkes bu güzellikleri görecektir. Sağlıkta daha iyi ileri gideceğiz, adalette, emniyette daha ileri gideceğiz. Şu anda doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmadı. 81 vilayetin tamamına bugün doğalgaz ulaştı. Kardeşlerim, biz geldiğimizde 6 vilayette doğalgaz vardı. Bunlar çağdaş olmak nedir, modern olmak nedir? Bilmiyorlar.

Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi yok. Hep yalan dolan. Ve değerli kardeşlerim, Meclis cumhurbaşkanını ciddi manada denetleme yetkisine sahip. Aynı Meclis, hangi suçu işlerse işlesin, oy çoğunluğunu sağlarsa cumhurbaşkanını Yüce Divan'a gönderir. Yani bunların anlattığı gibi. Yargı da öyle. Danıştay, Sayıştay, AYM bugün nasıl seçiliyorsa, yeni sistemde de aynı şekilde devam edecek."