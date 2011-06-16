-ERDOĞAN 16 DAVADAN VAZGEÇTİ ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 10, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı 3, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'e açtığı 1, gazeteciler Meriç Velidedeoğlu ve Ahmet Altan'a açtığı 1'er tazminat davasından feragat etti. Genel seçimde milletvekili seçilen Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin, kişisel ''twitter'' hesabından yaptığı açıklamada, seçim döneminde, Başbakan Erdoğan adına, Kılıçdaroğlu'na 10, Bahçeli'ye 3, Zeybek'e 1, gazeteciler Velidedeoğlu ve Altan'a 1'er tazminat davası açıldığını anımsatarak, tüm bu tazminat davalarından feragat ettiklerini belirtti. Şahin, ayrıca Ahmet Altan hakkında açılan ceza davasında da şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi.