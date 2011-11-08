-Erdoğan, 15 yıl önce verdiği sözü yerine getirdi RİZE (A.A) - 08.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir uçakta karşılaştığı Rizeli esnaf Enver Aslan'a 15 yıl önce verdiği söz üzerine, dün iş yerine giderek Aslan'ı ziyaret ettiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Rize'de, Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan ve elektronik eşya ile müzik aletleri satışı yapılan dükkana gelerek, iş yeri sahibi Enver Aslan'ı ziyaret edip bir süre görüştü. Enver Aslan (78), Başbakan Erdoğan'ın kendisini ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce bir iş dolayısıyla gittiği İstanbul'dan uçakla dönerken, söz konusu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başbakan Erdoğan'ın aynı uçakla Trabzon'a geldiğini söyledi. Uçakta yolcular ile tokalaşan Erdoğan'ın, Trabzon'da bir öğle yemeğine katıldıktan sonra Rize'ye geleceğini söylediğini ifade eden Aslan, bu sırada kendisine Rize Belediyesi yanında iş yeri olduğunu ve kahve içmeye davet ettiğini, bunun üzerine de Erdoğan'ın fırsat bulursa gelebileceğini söylediğini anlattı. Bu olayın ardından Kurban Bayramı dolayısıyla önceki gün Rize'ye gelen Erdoğan ile kentte kurulan bayramlaşma çadırında karşılaştığını anlatan Enver Aslan, sözlerine şöyle devam etti: ''Aradan 15 sene geçti, Başbakan Erdoğan'ın dükkanıma gelerek kahve içme fırsatı olmadı. Kurban bayramı dolayısıyla Rize'ye geldi, çadırda bayramlaşırken kendisine, 'bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, 40 yıl daha bekleyemem, yaşım müsait değil' dedim. 'Müsaitsen kahvemi gel iç, vazifeni yap' dedim. O da 'memnuniyetle, dükkanın yerinde mi' dedi ve dükkanıma geldi, bir saat kadar burada sohbet ettik. Kendisine dükkanı ziyaretinden dolayı kemençe ve maket gemi armağan ettim'' diye konuştu. Aslan, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ''Zaten Başbakanımız hemşehrimizdir. Duygulandım. Bir başbakanın gelip bir vatandaşı ziyaret etmesi ayrı bir konu, bu tarif edilemez'' dedi. -Adnan Menderes'i elektrik çarptı- Başbakan Erdoğan'a eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile arasında geçen bir anıyı da anlattığını söyleyen Aslan, şunları ifade etti: ''Daha önce 1956 senesinde elektrik ve radyo tamiri işleri yapıyordum. Adnan Menderes, Başbakan olarak Rize'ye geldiğinde bir gazinonun balkonunda konuşma için mikrofonları kurmamı istediler. Ben de mikrofonları kurdum, ayarladım. Rahmetli Menderes geldi, konuşma yaparken mikrofon direğini tuttuğu sırada elini hafif elektrik çarpmış. Dediler ki 'bunu kim kurdu, çağırın bakalım.' Tekrar gelip kontrol kalemi ile mikrofona baktım, elektrik vardı. Ben de tamir ettim. Menderes teşekkür edip 'yanımda dur' dedi. Konuşması bittikten sonra cihaz ısınmadan dolayı duman çıkarmaya başladı. Hayatımda o anı hiç unutmayacağım.''