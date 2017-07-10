"Erdoğan, 15 Temmuz’dan sonra Katar'a gidecek"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar krizinin diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz’dan sonra bölgeye yapacağımız ziyaretle, diyaloğun artmasına belki katkı sağlayabiliriz” dedi.

Erdoğan, G20 zirvesinden ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde Katar’a yönelik ambargonun da gündeme geldiğini belirterek, “Söylenen şey aynı; diyalog yoluyla çözüm. 15 Temmuz’dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir” dedi.

Hamburg dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Bölgeyi dolaşmak istiyorum: (Putin ve Trump’ın Katar konusundaki tavrı) Söylenen şey aynı: Diyalog yoluyla çözüm. 15 Temmuz’dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir. Bölgeyi tekrar dolaşmak istiyorum. Bölgeye yapacağımız ziyaretle, diyaloğun artmasına belki katkı sağlayabiliriz. Özellikle Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’a gitmeyi planlıyoruz. Arabuluculuk görevini Kuveyt üstlenmiş vaziyette. Kuveyt’in arabuluculuğunu biz de destekliyoruz. Benim kastettiğim, taraflar arasında diyaloğun artması için bir katkı sunmak...

İcraatlarımızla gösterdik: Hamburg’daki zirvenin aslında 5 başlığı vardı. Bunlar, terörizmle mücadele, küresel büyüme ve ticaret, sürdürülebilir kalkınma ve enerji, Afrika’yla işbirliği, göç ve küresel sağlık, son olarak da dijitalleşme, kadınların güçlendirilmesi ve istihdamı başlıklarından oluşuyor.

Hatırlarsanız, bizim ev sahipliğimizde 2015’te Antalya’da yapılan zirvenin ana teması, kapsayıcılık yani küresel adalet idi. Bu konular özellikle gündeme alındı. Afrika açılımımız meyvelerini vermeye başladı. Tüm dünyayı ilgilendiren meselelerle bizler gerçekten ilgileniyoruz. Bizler, ilgilenmenin lafını değil, uygulamasını yapan bir ülke olarak, 2005’i Afrika yılı ilan etmiştik. Nitekim, kapsayıcılık ve adalet anlayışımızı, gittiğimiz ülkelerde icraatlarımızla da göstermiş, göstermekte olan bir ülkeyiz.

Haberin tamamı için tıklayın