-Erdoğan, 13 STK başkanını kabul etti ANKARA (A.A.) - 21.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik'in de bulunduğu 13 sivil toplum kuruluşu (STK) başkanını kabul etti. Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 1 saat süren kabulün ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bölgesinde örgütlü 13 SKTK olarak bir arada olduklarını söyledi. Son günlerde artan terör olaylarında şehit olan asker ve polislerle hayatını kaybeden vatandaşların acısını toplum olarak hissetiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, terörü nefretle kınadıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, ''Bütün milletimizi derin üzüntüye boğan son saldırılar toplumumuzdaki hassasiyeti artırmıştır. Bu hassasiyet 74 milyonun ortak geleceğinin en önemli meselesidir. Biz böyle değerlendiriyoruz'' dedi. Hisarcıklıoğlu, bu duyarlılığı dikkate alarak STK'lar olarak neler yapabilecekleri doğrultusunda kendi içlerinde istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, geldikleri noktayı paylaşmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Erdoğan ve siyasi partilerin genel başkanlarını da bu istişare sürecine dahil ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Başbakan Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirten Hisarcıkloğlu, istişarelerin devam edeceğini bildirdi. Sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ayrıntılı açıklama yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Huzurlu ve güçlü bir Türkiye için gün birlikte hareket etme günüdür'' diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, bir gazetecinin BDP'den de randevu talep edip etmediklerine yönelik sorusu üzerine, ''Ben açık ve net konuşuyorum. Bütün siyasi partilerden, Meclis Başkanımız, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepsinden bugün için randevu istedik. Bugün randevu veren herkese gideceğiz'' dedi. Bu arada görüşmede Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın da bulunduğu öğrenildi.