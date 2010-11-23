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Erdoğan: 12 mil konusunda anlaşmaya henüz varılmadı

Başbakan Erdoğan, 'Füze kalkanı projesi Türkiye'de kurulacak şeklinde bir karar alınmadı' dedi.

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, "Füze kalkanı projesi Türkiye'de kurulacak şeklinde bir karar alınmadı, komuta şu ülkededir diye belirlenmiş bir karar da yok. Biz komutanın tamamıyla NATO'da olması gerektiğini savunduk" dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO zirvesinde karara bağlanan füze savunma sistemiyle ilgili Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Görüşülen ve açıklanan başlıklar belli. Başlıklardan bir tanesi savunma amaçlı olarak NATO'nun füze savunma kalkanını kurmasıdır. Bununla bağlantılı radar sisteminin de kurulması var.

Herhangi bir hedef belirtilmedi, Türkiye'de kurulacak diye bir karar da alınmadı.

Komuta ayrıntısına gelince... Komuta şu ülkededir diye belirlenmiş karar yok. Biz komuta sisteminin tamamıyle NATO'da olması gerektiğini savunduk. NATO bir saldırı değil savunma sistemi oluşturuyor.

Belirlediğimiz kriterlere yaklaşım olumludur.

Rusya bile NATO zirvesine katıldı, dünyada birçok şey değişirken ülkemizde değişmeyen bazı zihniyetler var."


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