-ERDOĞAN: 12 EYLÜLDE NİKAH MASASINA OTURACAĞIZ HATAY (A.A) - 31.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Nikah masasında bile bu kadar iştahla evet dememiştim'' pankartına atıfta bulunarak, ''Bu arkadaşlar çok zeki, 12 Eylülde nikah masasına oturacağız" dedi. Partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Medeniyetler İttifakı zirvelerinde Hatay'ı tüm dünyada örnek olarak gösterdiğini ve dünya ülkelerine Hatay'ı işaret etmeye devam edeceğini söyledi. Atatürk'ün ''Hatay benim namusumdur'' dediğini anımsatan Erdoğan, ''Biz de diyoruz ki Hatay bizim namusumuzdur, Hatay bizim gururumuzdur, Hatay bizim övünç kaynağımızdır'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 12 Eylül 2010 tarihinde Türkiye'nin, geleceği ve çocukları için son derece önemli bir karar vereceğini vurgulayarak, Hataylılardan uyanık olmalarını, her türlü tahrike, kışkırtmaya karşı dikkatli olmalarını rica etti. ''12 Eylülde darbelerin anayasasına dur diyecek, milletin anayasasına evet diyeceğiz'' diyen Erdoğan, meydanda Eğitim-Bir-Sen Hatay şubesi tarafından asılan ''Nikah masasında bile bu kadar iştahla evet dememiştim'' pankartına atıfta bulunarak, ''Bu arkadaşlar çok zeki, 12 Eylülde nikah masasına oturacağız. Milletin anayasasıyla kim nikah ahdetmez, darbe anayasasına evet kim diyebilir'' diye konuştu. -''ŞERDE İTTİFAK EDİYORLAR''- "Anayasa değişikliğine CHP, MHP, bir kısım medya, karanlık ortamdan medet uman çeteler, vesayet düzeninin devamından yana olan şebekeler, statükoya, vesayete sırtını dayamış, tuzu kuru seçkinlerle terör örgütünün karşı çıktığını" söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''CHP, MHP, BDP, YARSAV, terör örgütü hepsi bir araya toplanmışlar, kime karşı, milletin anayasasına evet diyenlere karşı. Soruyorum size, bu ittifaktan Türkiye menfaat sağlayabilir mi? Bunlar, memleketin hiçbir meselesinde bir araya gelmezler. Bunlar demokrasiden kaçar, özgürlükten kaçar, milletin yararına olacak ne varsa ondan kaçarlar. Ama bugün, milletin ufkunu açacak, ülkenin vizyonunu güçlendirecek bu değişikliğe karşı çıkıyor, şerde ittifak ediyorlar. Ben, Hatay'da özellikle CHP'ye oy vermiş kardeşimi CHP yönetiminden, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi MHP yönetiminden ayrı tutuyorum. Ne yazık ki CHP de MHP de BDP de kendi kitlelerinin iradesini yansıtmıyor, kendi kitlelerine kulak vermiyorlar. Dikkat edin. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi milletvekillerine, kendi arkadaşlarına güvenemediler. Onlara oy kabinine girme müsaadesi vermediler. Niye? Olur ki vicdanının sesini dinler, gelir de oy kabininde bu anayasa değişikliğine evet der diye. Şimdi çıkmış, milletten hayır demesini istiyorlar. Şimdi milletin vekiline değil, aslına diyorsun ki oy kabinine git. Ben inanıyorum ki milletin kendisi ben 'anayasama evet' diyorum diyecek, darbe anayasasına evvelallah hiçbir zaman evet demedi, demeyecek. Anayasa değişikliğine hayır diyecek muhalefetin kafası karışık. Esasen bunların bir ana fikri bile yok. Bunlar girişi, gelişmeyi, sonucu birbirine karıştırmış durumdalar.'' -''ANAYASA METNİYLE YEMEK KİTABINI BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORLAR''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya'da ''Anayasa değişikliği kayısıya çare olacak mı?'', Ordu'da 'Anayasa değişikliği fındığa çare olacak mı?'' diye sorduğunu hatırlatan Erdoğan, ''Yarın öbür gün buraya, Hatay'a gelirse, eminim size de şunu soracaktır, 'Bu Anayasa değişikliği Hatay künefesine çare olacak mı?' Böyle bir liderlik, genel başkanlık olur mu? Sen ne anlarsın Hatay künefesinden? Bu anayasa değişikliğine sokulur mu? Çünkü bunlar anayasa metniyle yemek kitabını birbirine karıştırıyorlar'' dedi. Başbakan Erdoğan, Cemil Meriç'in Hataylı olduğunu ve Hatay'dan çıkmış çok büyük bir düşünür olduğunu ifade ederek, Meriç'in muhalefet partilerini tarif eder nitelikte, ''Onlar Türkiye'nin insanından şikayetçi. İnsanından, yani kendilerinden. Aynaya tahammülleri yok...'' sözünü söylediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Evet. Bunların aynaya dahi tahammülleri yok. Çünkü aynaya bakarlarsa başörtüsü konusundaki tutarsızlıklarını görecekler. Ne diyor, 'başörtüsü konusunu biz hallederiz' diyorlar. Ciddi ol, dürüst ol, bu sululukları artık milletim affetmiyor. Başını örterek üniversiteye gitmek isteyen yavrularımız için parlamentodan 411 oy çıkardık. Bunu Anayasa Mahkemesine kim götürdü, CHP götürdü. Senin de bunun altında imzan yok muydu? Şimdi hangi yüzle bunu söylüyorsun, bu milleti enayi yerine koymaya kimsenin hakkı yok, bu milletin ferasetiyle dalga geçmeye kimsenin hakkı yok. Onun için 12 Eylül onlara ders vermenin, özgürlüklerin günü. Eğer bunlar aynaya bakarlarsa, Tam Gün Yasasını iptal ettirerek milleti nasıl mağdur ettiklerini görecekler. Bunlar aynaya bakarsa, 367 saçmalığına sahip çıktıklarını, çetelere avukatlık yaptıklarını görecekler.'' AK Parti iktidarı döneminde Danıştay'ın yasalara aykırı olarak geç karar vermesinin bedelinin de bazı ihalelerde yaklaşık 3 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, Danıştay'ın İzmir Limanıyla ilgili görüşünü tam 30 ay beklettiğini ve bu yüzden Türkiye Hazinesinin 1,5 milyar dolar kaybettiğini anlattı. Danıştay'ın, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde Tam Gün Yasasıyla ilgili yayımladığı görüşüne de ''ışık hızıyla'' karar verdiğini ve uygulamayı durdurduğunu dile getiren Erdoğan, ''Anayasa değişikliğiyle bu dönem artık sona eriyor. Tuzu kuru bürokratların millete bedel ödetme, millete fatura ödetme devri kapanıyor. Anayasa değişikliği ile yargıdaki ideolojik kamplaşmaya, kast sistemine, kapalı devre dönemine son vereceksiniz'' dedi. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ- Suriye ile vizelerin kaldırıldığını, AK Parti iktidarı döneminde birçok sınır kapısının açıldığını ve bu yolla Hatay'ın ekonomisinin canlandığını söyleyen Erdoğan, anayasa değişikliğiyle vergi borcu olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkma yasağı uygulamasının da sona erdiğini kaydetti. Anayasa değişikliği ile kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını, kadın haklarının daha üst seviyelere taşındığını, işçi, memur, emekli haklarının korunduğunu, hak mücadelesine güç katıldığını anlatan Erdoğan, yine değişiklikle çocuk istismarının önüne geçildiğini, yaşlıların, özürlülerin, şehit eş ve çocukları ile gazilerin haklarının genişletildiğini, bu kesimlere yönelik yeni hizmetlerin önünün açıldığını ifade etti. Devlet dairesindeki işlerin daha kolay ve rahat yapılması için, ''bugün git, yarın gel'' zihniyetinin değiştirilmesi için düzenlemeler yapıldığını, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulacağını ve vatandaşların mahkemeye gitmeden, kamu denetçisine giderek, şikayetlerini ileteceğini, çözüm bulacaklarını vurgulayan Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin de bireysel başvuru hakkı getirilerek, ''Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi''ne dönüştürüleceğini kaydetti. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde Hatay'a yapılan yatırımları anlattı. 12 Eylülün Türkiye ve Hatay için bir milat olacağını belirten Erdoğan, ''Gelin hep birlikte evet diyelim, bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Her evet demokrasiye davettir. Her evet adalete davettir. Her evet özgürlüğe davettir, hukuka davettir'' dedi.