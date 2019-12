-ERDOĞAN: 12 EYLÜL GENÇLERİ BİTİRDİ ANKARA (A.A)- 11.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''1980 sonrası, ülkenin üzerinden olduğu gibi, gençliğin de üzerinden silindir gibi geçti'' dedi. Erdoğan, partisinin Genel Merkezi'nde, Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği ''Vizyon 2023'' konulu 3. Gençlik Sempozyumu'na katıldı. Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya, iki gün sürecek sempozyum boyunca bilgilerini ve birikimlerini paylaşacak akademisyenler, bakanlar ve parti yöneticileri ile sempozyuma düzenleyen Gençlik Kolları Başkanlığı'na teşekkür ederek başladı. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''AK Parti, etnik kökenler üzerinden siyaset yapan bir parti değildir. AK Parti 74 milyonun tamamını kucaklayan, 74 milyonun tamamı için siyaset yapan bir partidir. AK Parti, farklı inanç grupları üzerinden siyaset yapan, siyaset üreten bir parti değildir. AK Parti, her inanç grubuna eşit mesafede duran ve onlarla birlikte siyaset üreten bir partidir. Aynı şekilde AK Parti, kadınlarla, gençlerle siyaset yapan ve siyaset üreten bir partidir. AK Parti'nin gençlik kolları, siyasetin bizzat içinde olmuştur. AK Parti'nin gençleri bizzat siyaset üretmiştir. AK Parti'li genç kardeşlerim, bizzat siyasetin mimarı olmuşlardır. Biz, gençlerin hissiyatını, enerjisini, heyecanını istismar edenlerden hiç değiliz. Türkiye'nin tüm gençlerinin siyasette aktif olarak yer almasını, Türkiye'ye ufuk çizmelerini, gelecek vizyonunu şekillendirmelerini her zaman gönülden arzu ettik, bunu da samimiyetle destekledik. Gençlerin siyasetten, siyaset üretmekten ve icra etmekten uzak tutulmalarına tahammül edemeyiz. Ancak, gençlerin, kandırılmak suretiyle, ellerine silah, ellerine taş, sopa verilerek sokaklara dökülmesine de aynı şekilde rıza gösteremeyiz.'' -''12 EYLÜL SONRASINDA GENÇLER İDAM SEHPALARINDA, HAPİSHANELERDE, İŞKENCE HANELERDE BİTİRİLDİ''- Türkiye'nin, yakın tarihinde çok büyük kayıplar verdiğini belirten Erdoğan, ülkenin aydınlarının, yazarlarının, gençlerinin kaybedildiğini, enerjisinin, kaynaklarının ve heyecanının heba edildiğini dile getirdi. Türkiye'nin yakın tarihinde, nesillerin birilerinin provokasyonlarına, tahriklerine, çirkin heveslerine feda edildiğini belirten Erdoğan, gençlerin 1980 öncesinde ellerine silah verilerek, hedef gösterilerek, kendi hayatlarına ve başkalarına kastettiklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Gençlerin demokratik zeminde kalmalarına, okumalarına, kendilerini geliştirmelerine; çatışmanın, vurup kırmanın, öfkenin, nefretin tarafı değil, barışın, uzlaşmanın, fikirler üzerinden konuşmanın tarafı olmasına müsaade edilmedi. Nice genç kardeşimiz, nice genç arkadaşımızın, sokak aralarında çatışmalarda hayatları sönerken, 12 Eylül sonrasında da gençler idam sehpalarında, hapishanelerde, işkence hanelerde bitirildi, tüketildi. 1980 sonrası, ülkenin üzerinden olduğu gibi, gençliğin de üzerinden silindir gibi geçti. Siyaset gençlere bir öcü gibi gösterildi. Siyaset yapmak gençlere haram görüldü. Siyaset yapan gençler dışlandı, ötelendi. Gençler, ülke meselelerinde söz söylemesin, görüş beyan etmesin, taraf tutmasın, siyasete yaklaşmasın diye özel gayret sarf edildi. İşte, AK Parti olarak toplumdaki bu önyargıyı ortadan kaldırdık. Siyasetin kötü bir şey olmadığını, siyasetin, millete hizmet boyutuyla kutsallığını, gençlerin de azami ölçüde siyasette yer almaları gerektiğini vurguladık. Her yaştan genç kardeşimizin, siyasetin her kademesinde yer almasını destekledik, teşvik ettik.''