Erdoğan: 10 Kasım yeni bir dönemin başlangıcıdır

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Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 73. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında Erdoğan, Atatürk'ün, vefatının yıl dönümünde bir kere daha şükranla anıldığını ifade etti.''Büyük şahsiyetlerin yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anıldığını'' bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:''Bizler de millet olarak, vefatının 73. yılında Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak sitayişle anıyoruz.Unutmamak gerekir ki 10 Kasım 1938 bir devrin sonu değil, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin her bakımdan abad edilmesi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Keza, Gazi Mustafa Kemal de bu şuurla 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demiştir.Dolayısıyla, Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; onun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır.Bugün bizler Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıyarak yolumuza devam ediyoruz.İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu inançla, vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum.''