Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı'nda "Yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisimizi resmi açılışını yapmak bugüne nasip oldu." dedi. Erdoğan, "Kendini, tarihini, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın "At bir medeniyet kurma aracıdır; tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihçilerin bir kısmı Türk milletini asker- millet olarak tarif eder. At, ok, güreş; sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir." diye konuştu.

Erdoğan, "Kendini, tarihini, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. Ata sporlarımızı insanımıza anlatacak her çabaya destek veriyoruz." ifadesini kullandı.