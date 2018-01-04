"Erdoğan - Gül kavgasında Temel Karamollaoğlu araya girdi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Eğer bir Cumhurbaşkanı özellikle geçmişte kendisinin bağlı olduğu bir siyasi parti böyle bir kanun çıkardığında kendisi de endişesini dile getirmişse 'burada bir tereddüt var' demişse bunu hainlikle itham etmek, ona karşı müthiş bir kampanya başlatmak, benim hafsalam almaz" dedi. Takan, Karamollaoğlu'nun açıklamalarını "Temel Bey kavgada araya girdi" yorumuyla okurlarına aktardı.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Gül'ün bu çıkışı, kulislerde "2019 hazırlığı" olarak yorumlanmıştı.

"Ben, 'bir bardakta fırtına koparmak'

derim buna sadece"

Ahmet Takan'ın "Temel Bey kavgada araya girdi" başlığıyla yayımlanan (4 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Derler ya!..

"Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal."

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nunki de biraz öyle oldu. Abdullah Gül'ün de, R. Erdoğan'ın da gömleklerini çıkarmadan önce geldikleri yer belli. Aralarındaki KHK görüntülü ağır kapışma günlerdir gündemden düşmüyor. Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün SP'den Cumhurbaşkanlığı adaylığına şimdilik yeşil ışık yakmadı. Erdoğan ve Gül arasındaki kavgaya ilişkin olarak, "hainlik olarak ifade etmek ne demokrasi ile ne de insanlıkla bağdaşır" dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu ve medyanın Ankara temsilcileri dün, sabah kahvaltısında buluştu. Karamollaoğlu, OHAL çerçevesinde çıkarılan KHK'ların sınırlarını çok aştığına dikkat çekerken "Anayasa Mahkemesi bile bunu yapamazsınız diyemiyor" şeklinde konuştu. Seçim kararı alınır alınmaz OHAL'in kaldırılmasını istedi. Seçim barajının tamamen kaldırılması gerektiğini de taleplerine ekledi. SP lideri, torba yasalardan şikayet ederken, hazineden siyasi partilere yapılan yardımların daha adil ve yeni kriterlere bağlanması gerektiği üzerinde durdu. Anayasal şartlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza kriterinin özellikle noter masrafları vs. açısından daha kolay kriterlere bağlanmasını istedi. Temel Karamollaoğlu da İYİ Parti Lideri Meral Akşener gibi seçimin erkene alınacağını ve tarihin 15 Temmuz 2018 olacağını düşünüyor. Akşener'in gündeme getirdiği, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz" iddiasına "Böyle bir şeyin olmayacağını ümit ediyorum. Özellikle iktidar partisinin böyle bir işe ihtiyacı yok. Türkiye'nin resmi güvenlik kuvvetleri dışında ayrı bir oluşum, ciddi manada sıkıntı meydana getirir. Aklından böyle bir şey geçirenler olabilir ama Hükümetin böyle bir gelişmeye kesinlikle izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu akıl almaz bir tavır olur. Çok yanlış bir adım olur" karşılığını verdi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nun gündeme ilişkin açıklamalarının başlıkları şöyle;

Gül-Erdoğan kavgası

"Ben, bir bardakta fırtına koparmak derim buna sadece. Eğer bir Cumhurbaşkanı özellikle geçmişte kendisinin bağlı olduğu bir siyasi parti böyle bir kanun çıkardığında kendisi de endişesini dile getirmişse 'burada bir tereddüt var' demişse bunu hainlikle itham etmek, ona karşı müthiş bir kampanya başlatmak, benim hafsalam almaz. Bu kadar basit bir mesele tam manasıyla bir bardakta fırtına ancak böyle kopartılır.

Ortak aday

Biz cepheleşmeye baştan beri karşıyız. Zorla cepheler oluşturulmaya çalışılır, farklı fikirler, farklı cephelerin kanaatleriymiş gibi çalışılırsa bunu da doğru bulmuyorum. Çünkü aynı kulvarda koşanlar bile yeri geldiği zaman rakip olabilirler. Bunlar hasım değil. Baştan hasım ile rakip arasındaki farkı görmek lazım. Birisi galip geldi diye veya 'aynı kulvarda koşacam' dedi diye 'sen hainsin' demek demokrasi ile değil insanlıkla bağdaşmaz. Konjonktürün, şartların getirdiği zorlamalar ülkeye zarar verir. Biz herkesin AK Parti'nin de AK Partililerin de içinde bulunduğu bir platformun oluşmasını daha doğru buluyoruz.

Gül'ü SP'den aday gösterir misiniz?

Çok erken olduğu kanaatindeyiz. Herkes bilsin ki cumhurbaşkanlığı konusunda biz bir aday çıkaracağız. Ama kim aday olacak? Biz önce kendi siyasi kadrolarımız içinde değerlendirme yapacağız. Biz bir aday gösterelim diye aday göstermeyeceğiz. Seçimi kazanmak için aday göstereceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalırsa...

Adaylarla alakalıdır elbette. Şunu da ifade edeyim; 2'nci tura kalırsa, ben, parti liderlerinin tabanlarına her zaman tam manasıyla hâkim olabilecekleri kanaatinde değilim. İnsanlar çok değişik fikirlere sahipler. Bunu yaşayarak gördük. Ben şu kanaatteyim ama oyumu şöyle kullanacağım diyenler baya oluyor. Genelde taban kendisine göre hareket eder herhalde. Liderlerin pek telkinine iltifat etmeyebilir. Dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru olmaz kanaatindeyim.

Akşener'in SP ve DP ile ittifak isteği

Meral Hanım bunu tahmin ediyorum ki parlamento seçimleri için söylemiştir. Onun için de erken biraz. Parlamento seçimleri için ittifaklar yapılabilir. Biz geçmişte yaptık. Biz uzlaşmacı bir partiyiz.

AKP-MHP ittifakı

Bugüne kadar görmediğimiz yaşamadığımız bir ittifak. Çünkü, sorgulama falan yok, doğrudan doğruya MHP, 'AKP'nin prensiplerini benimsiyoruz' demiş oldular. Bundan dolayı bir itilaf meydana gelmiyor. Geleceğini de tahmin etmiyorum.

İran'daki olaylar

Amerika, özellikle dış güçler İran'daki bu rejimden ve tutumundan rahatsız oldukları için yıllardır fırsat kolluyorlar. Hükümetler tenkit edilebilir. Bu gösterilerde sınırlara dikkat edilmeli. Başkasının canına, malına zarar verilmemeli. Şimdiye kadar itidalli gittiler. İtidalli olmasına rağmen 18 kişinin hayatını kaybetmiş olması iyi değil. Ümit ederim ki İran bunun üstesinden gelir. İran'daki bir kargaşa -herkes aynı şeyi söylüyor- Allah saklasın Türkiye'ye sıçrayabilir. Bizim, İran'da istikrar Türkiye'den daha geç bozulur diye endişemiz vardı. Bu sefer tersten bir hareket var. Başarılı olmaz. Çok sert tedbirlere ihtiyaç kalmadan İnşallah durulur diye ümit ederim."

Görünen o ki; 50 artı 1 için yüzdelik en küçük rakamlara bile ihtiyaç olduğu bir sistemde Temel Karamollaoğlu partisinin kilit rolünün öneminin farkında ve pazarlıklar kozunu sonuna kadar kullanmak niyetinde...