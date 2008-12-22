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Erdil'e, Ziya Paşa'lı yanıt

Erdil’in, "Yemekte şarap yerine kola içti" dediği Özkök, bu iddiaya, Mevlana'dan alıntıyla cevap vermişti. Erdil’in, yanıtı Ziya Paşa’dan geldi.

22 Aralık 2008 02:00

İlhami Erdil’in, "Yemekte şarap yerine kola içti" dediği Hilmi Özkök, bu iddiaya, Mevlana’dan alıntıyla cevap vermişti. Erdil’in, Özkök’e yanıtı da, Ziya Paşa’dan geldi.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil, "Yemekte şarap yerine kola içti" eleştirisine Mevlana’nın şiiri ile çok ağır yanıt veren eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’e, Ziya Paşa’dan alıntıyla aynı sertlikte karşılık verdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün yaptığı sohbette Erdil, komutanların bulunduğu bir yemekte eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün şarap yerine kola içtiğinin bunun üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun garsona "Oğlum şuradan bir şarap getir. Hilmi de doğru dürüst içki içsin" dediğini söylemişti.

Özkök, Bila ile yanıt vermişti

Erdil’in, "Yemekte şarap yerine kola içtiği" eleştirisine karşılık, Hilmi Özkök, Milliyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Fikret Bila’ya konuşarak, Mevlana’nın " ... Suskunluğum asaletimdendir / Her lafa verilecek bir cevabım var / Lakin; / Bir lafa bakarım laf mı diye / Bir de söyleyene bakarım adam mı diye" şiiriyle ağır bir yanıt vermişti. Özkök’ün bu sözlerine, Erdil de, Tanzimat edebiyatının en önemli şair ve düşünürlerinden Ziya Paşa’nın deyim olarak da kullanılan ünlü dizeleriyle karşılık verdi.

Ben adam gibi adamım

"Sayın Özkök’ün Hz. Mevláná’nın şiirinden alıntılı sözlerini, Ziya Paşa’dan bir alıntı ile yanıtlıyorum. Ziya Paşa’nın ünlü bir terkib-i bendi var. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe- i aklı eserinde’. Ben Sayın Hilmi Özkök’le polemiğe girmek istemiyorum. Ama ben de adam gibi adamım." Erdil, Ertuğrul Özkök’le kalabalık bir masada sohbet ettiklerini ve bir yanlış anlaşılma veya "Sürçü lisan" olabileceğini de belirterek, "Aytaç Paşa da, Sayın Hüseyin Kıvrıkoğlu da Sayın Hilmi Özkök’e isimle ’Hilmi’ diye hitap etmemişlerdir" dedi.

Hilmi Özkök, yemekte neden şarap içmediğini de Fikret Bila’ya açıkladı. Yemek öncesi viski içtiğini, midesinden rahatsız olduğu için şarap gibi mayalı bir içki yerine kola söylediğini aktardı.

Mevlana’nın şiiri

Cehalet insanı çirkinleştirir

Suskunluğum asaletimdendir

Her lafa verilecek cevabım vardır

Lakin lafa bakarım laf mı diye

Adama bakarım adam mı diye...


Ziya Paşa’nın şiiri
.......................

Ayinesi iştir kişinin láfa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Ben her ne kadar gördüm ise ba’zı mazarrat

Sabit-kademim yine bu re’yin üzerinde

İnsana sadákat yaraşır görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

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