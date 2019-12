-ERDİK: BU TÜR DEPREMLER NORMAL İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Simav depremine ilişkin, ''Bölge, birinci derecede deprem bölgesidir ve bu tür depremlerin olması her zaman beklenir, normaldir'' dedi. Prof. Dr. Erdik, Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav fay zonunda açılma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bölgenin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Gediz'de 1970 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bölge, birinci derecede deprem bölgesidir ve bu tür depremlerin olması her zaman beklenir, normaldir.'' -ŞENER ÜŞÜMEZSOY- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da depremin, Simav'daki dağın kuzeyinde yer alan bir fay hattında meydana geldiğini, geniş bir alanda hissedilen depremin 6.3'lük bir deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, depremin 7'ye yakın bir şiddeti olduğunu vurgulayarak, ''Depremde, 15 km'lik bir fay yırtılmış olmalı. İnsanların sokakta kalmalarına gerek yok. 6.3'lük bir deprem bölgedeki fayın gerilimini boşaltan bir depremdir. Dumlupınar Üniversitesinde bir binanın yıkılması da depremin 6.3 büyüklükte olduğunu gösteriyor. Ancak Simav'da nasıl duyulduğunu şu an bilmiyoruz'' diye konuştu.