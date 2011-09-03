T24 LogoT24 Logo
Spor

Erdenay: Litvanyalı taraftarlar bizi biraz etkiledi PANEVEZYS (A.A)

03 Eylül 2011 21:37

-Erdenay: Litvanyalı taraftarlar bizi biraz etkiledi PANEVEZYS (A.A) - 03.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ev sahibi Litvanya'ya yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini alan A Milli Takım'ın menajeri Harun Erdenay, Polonya ve İspanya'yı yenip 2. tura moralli gideceklerini söyledi. Harun Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Litvanyalı taraftarların takımlarına büyük destek verdiğine dikkati çekerek, ''Salon dün tam anlamıyla cehennemdi. Litvanyalı taraftarların salonda yarattığı müthiş atmosfer, bizi biraz etkiledi. Hücumda çok iyi oynamadık'' dedi. Maçtan sonra Litvanya'nın neredeyse şampiyon olmuş gibi sevindiğini belirten Erdenay, şöyle devam etti: ''Bu bizim burada ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu gösteriyor. Sadece bir maç kaybettik. Morallerimizi bozmayacağız. Polonya ve İspanya'yı yenip, 2. tura moralli gideceğiz. 2009'daki şampiyonada ilk 5 maçımızı kazanıp, çeyrek finalde Yunanistan'a yenilmiştik. Bu sefer mağlubiyet biraz erken geldi. Bundan ders çıkarmak gerekir. Sonuçta ev sahibine yenildik.'' -''Litvanya'dan daha iyiyiz''- Erdenay, Litvanya karşısında 6 sayı öne geçtikleri dönemde, maçı koparamadıklarını ifade ederek, ''Üzüldük, çünkü Litvanya'dan daha iyi bir takımız. Kazanabileceğimiz maçı kaybettik'' diye konuştu. Harun Erdenay, yarın Polonya maçını mutlaka kazanacaklarını ifade ederek ''İspanya'yı da yenmemiz 2. tur için bize avantaj sağlayacak. O yüzden İspanya maçı daha önem taşıyor. Hedefimiz iki maçı da kazanmak'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24