-Erdenay: Litvanyalı taraftarlar bizi biraz etkiledi PANEVEZYS (A.A) - 03.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ev sahibi Litvanya'ya yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini alan A Milli Takım'ın menajeri Harun Erdenay, Polonya ve İspanya'yı yenip 2. tura moralli gideceklerini söyledi. Harun Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Litvanyalı taraftarların takımlarına büyük destek verdiğine dikkati çekerek, ''Salon dün tam anlamıyla cehennemdi. Litvanyalı taraftarların salonda yarattığı müthiş atmosfer, bizi biraz etkiledi. Hücumda çok iyi oynamadık'' dedi. Maçtan sonra Litvanya'nın neredeyse şampiyon olmuş gibi sevindiğini belirten Erdenay, şöyle devam etti: ''Bu bizim burada ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu gösteriyor. Sadece bir maç kaybettik. Morallerimizi bozmayacağız. Polonya ve İspanya'yı yenip, 2. tura moralli gideceğiz. 2009'daki şampiyonada ilk 5 maçımızı kazanıp, çeyrek finalde Yunanistan'a yenilmiştik. Bu sefer mağlubiyet biraz erken geldi. Bundan ders çıkarmak gerekir. Sonuçta ev sahibine yenildik.'' -''Litvanya'dan daha iyiyiz''- Erdenay, Litvanya karşısında 6 sayı öne geçtikleri dönemde, maçı koparamadıklarını ifade ederek, ''Üzüldük, çünkü Litvanya'dan daha iyi bir takımız. Kazanabileceğimiz maçı kaybettik'' diye konuştu. Harun Erdenay, yarın Polonya maçını mutlaka kazanacaklarını ifade ederek ''İspanya'yı da yenmemiz 2. tur için bize avantaj sağlayacak. O yüzden İspanya maçı daha önem taşıyor. Hedefimiz iki maçı da kazanmak'' ifadelerini kullandı.