-ERDENAY: HİDAYET'İN BİRAZ MORALSİZ OLDUĞU DOĞRU ANTALYA (A.A) - 14.07.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ilk hazırlık kampı için geldiği Antalya'da çalışmalarını sürdürdü. Milli basketbolcular, Kepez Erdal Öner Spor Salonu'nda, pas ve şut çalışmasının ardından ısınma ve kondisyon idmanı yaptı. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımı ile kontrat imzaladıktan sonra Antalya'ya dün gelerek kampa katılan Semih Erden de takımla birlikte antrenmana çıktı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklıklarının ilk bölümünün olan Antalya kampının yarınki antrenmanla sona ereceğini ve İstanbul'a döneceklerini söyledi. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen yıl Toronto Raptors forması giyen ve takas yoluyla Phoenix Suns'a giden (A) Milli Basketbol Takımı Kaptanı Hidayet Türkoğlu'nun, 19 Temmuz Pazartesi günü antrenmanlara başlayacağını belirten Erdenay, Ömer Aşık'ın NBA takımlarından Chicago Bulls ile kontrat imzalaması ve Milwaukee Bucks da oynayan Ersan İlyasova'nın ise ABD vatandaşlığı için mülakatı nedeniyle yarın İstanbul'da takıma katılacaklarını dile getirdi. -HİDAYET'İN MORALİ- Erdenay, ''Hidayet geçen sene Toronto da çok eleştirildi. Bu, milli takıma nasıl yansıyacak'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Hidayet'in kötü performans sergilediğine inanmıyorum. Hidayet çok formdaydı, fakat takımın sistemi ona göre yanlış kurulmuştu. Hidayet'i alan bir takımda topun Hidayet'te olması lazım. Hidayet'in yaratıcı pozisyonlarından diğer oyuncuların yararlanması lazım. Hidayet yanlış bir rolde oynatılınca kötü bir performans çizer gibi oldu. Biraz moralsiz olduğu doğru. Transferi bitirdi, çok iyi bir takımla imzaladı. Hidayet her zaman için milli takımda çok iyi performans geliştiren ve geçmiş sezonu unutturan bir oyuncu. Takıma çok büyük katkısı olacak.''