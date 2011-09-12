-Erdenay: ''Haberler doğru değil'' VİLNİUS (A.A) - 11.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'ne 2. turda veda eden A Milli Takım'ın menajeri Harun Erdenay, takım kaptanları Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri'nin milli takımı bıraktıkları şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Harun Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haberleri duyunca Kerem ve Hidayet ile konuştuğunu belirterek, iki oyuncunun da ''Milli takımı bıraktık'' şeklinde bir açıklamalarının olmadığını kendisine ilettiklerini söyledi. Hidayet ve Kerem'in milli takımın kaptanları olduğunu vurgulayan Erdenay, ''Ben Kerem ve Hidayet ile konuştum. 'Böyle bir açıklama yapmadık' diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunun da ne yeri ne zamanı. İki oyuncu da milli takıma bugüne kadar önemli hizmetler verdi. İkisi de halen A Milli Takım'ın önemli oyuncularıdır. Bu haberler kesinlikle doğru değil'' diye konuştu.