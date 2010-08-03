-ERDEMLİ'DE ORMAN YANGINI MERSİN (A.A) - 03.08.2010 - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sıraç köyünde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, yaptığı yazılı açıklamada, Erdemli İşletme Müdürlüğü Tömük Şefliği içmeler mevkisinde çıkan yangında 1,5 hektarı bozuk orman olmak üzere 2,5 hektar alanın tahrip olduğunu bildirdi. Gözükara, şunları kaydetti: ''Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 14 arazöz, 27 araç, 95 yangın işçisi ve vatandaşlar katıldı. Yangına piknik yapan bir vatandaşın neden olduğunu tahmin ediyoruz. Bu durum, orman yangınları için uyarılarımızın ne kadar yerinde ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşlarımızdan gördükleri her dumanı anında Alo 177 yangın ihbar telefonuna bildirmelerini önemle rica ediyoruz.'' Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, nisbi nemin düşük olduğu bu günlerde vatandaşları ormanda ve çevresinde dikkatli olmaları konusunda uyaran Gözükara, sigara izmariti atılmaması, bahçe artığı ve anız ateşi yakılmaması, piknik yapılırken ateş yakılmasından kaçınılmasını istedi.