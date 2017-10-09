Erdemli'de güz dönemi üzüm hasadı başladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)-MERSİN’in Erdemli İlçesi\'nde, Türkiye\'nin en geç yetişen güzlük üzümlerin hasadına başlandı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Üzümlü Mahallesi’nde hasat, Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin ile birlikte güzlük üzüm hasadı yapan Kula, çiftçilere bereketli olması dileğinde bulundu. Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen ise yetiştirdikleri üzüme halk arasında \'Tilki Kuyruğu\' ya da \'Gök Üzüm\' adı verildiğini, çeşitlerin soğuğa dayanıklı olduğunu anlattı.

Çiftçiler bu yıl 500 dönüm bağdan 600 ton rekolte bekliyor.



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