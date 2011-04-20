-ERDEMİRSPOR DEPLASMANDA YENDİ ANTALYA (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta, Antalya Büyükşehir Belediyespor, Erdemirspor'a kendi sahasında 74-85 yenildi. Antalya Büyükşehir Belediyespor ile Erdemirspor arasındaki maça her iki takımda temkinli başladı. Maçın 2 dakikası geçildiğinde durum 2-2 idi. Ancak daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyespor Prince ile Erdemirspor ise Michael ile peşpeşe sayılar buldu. 1. periyotun 7. dakikasında durum 12-12 berabere oldu. Antalya Büyükşehir Belediyespor daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve 1. periyotu 21-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta Erdemirspor dengeyi sağlayarak Antalya Büyükşehir Belediyespor ile aradaki farkı kapattı. Erdemirspor, Michael ve Erkan'ın basketleriyle sayı bulurken, Antalya Büyükşehir Belediyespor ise Prince ve Gökper'in basketleriyle karşılık verdi. Devre 42-41 Erdemirspor lehine bitti. 3. periyota hızlı başlayan Erdemirspor oldu. 3. periyotun 2. dakikası geçilirken Erdemirspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında 48-42 öne geçti. Erdemirspor maçın 26. dakikası geçilirken, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında 10 sayılık farka ulaştı. 51-61. Rıbaundlarda ve üçlük atışlarda başarı sağlayan Erdemirspor 3. periyotu da 12 sayı farkla 56 - 68 önde bitirmeyi başardı. Son periyotta da Erdemirspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında üstünlüğünü korudu. Erdemirspor, Michael, Erkanve Hakan ile sonuca giderken, Antalya Büyükşehir Belediyespor ise Muratcan, Prince ve Henderson ile aradaki farkın açılmasını önlemeye çalıştı. Ancak Erdemirspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında daha etkili oldu ve maçı 74-85 kazanmasını bildi. Salon: Atatürk Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Özlem Yalman xxx, Ahmet Tatlıcı xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 18, Prince xxx 21, Christopher xx 9, Henderson xx 9, Polat xx 7,Gökper xx 5, Erdin x 2, Hadi x 3 Erdemirspor: Michael xxx 21, Altan xx, Thomas xx 4, Erkan xxx 17, Hakan xxx 11, Melih xx 2,Barbaur xxx 22, Emre xxx 8 1. periyot: 21-16 (Antalya Büyükşehir Belediyespor) Devre: 41 -42 (Erdemirspor) 3 periyot: 56-68 (Erdemirspor)