-ERDEMİRSPOR: 89 - MP TRABZONSPOR: 94 EREĞLİ (A.A) - 02.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, sahasında Medical Park Trabzonspor'a 94-89 yenildi. Erdemirspor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk hücum şansını yakalayan ev sahibi takım Erkan'ın isabetsiz 3 sayılık atışıyla sonuç alamadı. Maçın ilk sayısını Ali Karadeniz'in attığı 2 serbet atışla bulan Medical Park Trabzonspor karşısında ev sahibi takım üstünlüğü ele geçirdi. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasına 13-6 Erdemirspor önde girerken Hakan'ın üst üste bulduğu başarılı 3'lükler skoru etkiledi. İlk periyota ribaundlarda Erdemirspor'da Thomas, konuk ekipte de Ali Karadeniz en etkili isim oldu. Konuk ekip periyodun son dakikasında Obasohan smacı ve ardından turnikeyle bulduğu sayıyla farkı kapatmaya çalıştı. Periyot 25-22 Erdemirspor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Rasic ile ilk hücum şansını yakalayan Medical Park Trabzonspor sonuç alamadı. Karşılıklı başarısız hücumların ardından Obasohan ile sayı bulan konuk ekip, Snow'un 3 sayılık atışıyla 25-27 önce geçti. Bu 3'lüğe Erdemirspor'dan Melih Yıldız karşılık vererek skoru 28-27 yaptı. 3'lük düellosu şekilinde geçen dakikada Rasic'in isabetliği 3'lüğü konuk takımı 30-28 öne geçirdi. Konuk ekip 3'lükle birlikte 11 sayılık seri yakaladı. Medical Park Trabzonspor, ikinci periyotta Ali Karadeniz, Snow ve Obasohan ile hücumda etkisini arttırdı. Periyodun son iki dakikasında üst üste 6 sayı üreten Erdemirspor, farkı 7 sayıya indirdi. Devre, başka isabetli atış olmayınca 47-40 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti. İkinci devrede ilk hücum şansını yakalayan Erdemirspor, Barbour'un turnikesiyle 2 sayı kaydetti. Medical Park Trabzonspor'un Obasohan'ın sayısıyla karşılık vermesinin ardından ev sahibi takım Barbour ile 1'i serbest atıştan 3 sayı daha buldu. Karşılıklı atışlarla ikinci yarının ilk 4,5 dakika 57-49 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Erdemirspor'da Barbour, Medical Park Trabzonspor'da Rasic ve Snow etkili atışlar yaptı. Periyodu 73-58 konuk ekip önde tamamladı. Son çeyrekte Erkan ile ilk sayıyı bulan Erdemirspor'da oyuncular peş peşe isabetsiz atışlar yaptı. Barbour'un etkili hücumuyla aradaki farkı azaltamaya çalışan ev sahibi takım, savunma başarılı olamadı. Medical Park Trabzonspor'da Snow ve Obasohan sayı üretmeyi sürdürdü. Karşılaşmanın son 3 dakikası konuk ekibin 84-77 üstünlüğüyle geçildi. Hakan ile bulduğu üst üste sayılarla skoru 84-81'e taşıyan Erdemirspor, son 2,5 dakikada farkı 3 sayıya kadar düşürmeyi başardı. Ancak Snow hemen 3 sayılık atışla rakibine karşılık verdi. Karşılıklı basketlerle son 50 saniyeye 91-85 Medical Park Trabzonspor'un üstünlüğüyle girildi. Karşılaşmayı 94-89 konuk ekip kazandı. Salon: Erdemir Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Uğur Özen xx Erdemirspor: Johnson xx (8), Thomas xx (14), Barbour xx (15), Erkan x (6), İsmail xx (20), Altan xx (5), Melih Yıldız xx (12), Norris x (4), Nihat x (5) Medical Park Trabzonspor: Rasic xxx (14), Ali Karadeniz xx (17), Mehmet x (1), Cakic xx (10) Snow xxx (27), Hadi xx (4), Obasohan xx (21), Serhat x 1. Periyot: 25-22 Devre: 40-47 (Medical Park Trabzonspor lehine) 3. Periyot: 58-73 5 Faulle Çıkan: Mehmet 36.45 (Medical Park Trabzonspor lehine)