-Erdemirspor: 75 - Galatasaray Medical Park: 83 EREĞLİ (A.A) - 07.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Erdemirspor, sahasında Galatasaray Medical Park'a 83-75 yenildi. Erdemirspor'un maçta ilk sayılarını Robinso ile buldu. Buna Galatasaray Medical Park Hüseyin ile yanıt verdi. Erdemirspor, Mutlu ve Wesson ile sayılar bulurken, konuk takım da Songaila ve Shipp ile sayılar üretti. 5. dakikası 7-7 beraberlikle geçilen ilk periyodu Galatasaray, 21-19 önde tamamladı. İkinci periyoda Henderson'un sayılarıyla başlayan ev sahibi takım beraberliği sağladı: 21-21. Daha sonra Lucas ve Mert ile sayı üreten Galatasaray Medical Park, skoru 28-21'e taşırken, üstün oyununu sürdürerek devreyi de 45-36 önde tamamladı. Üçüncü periyoda Furkan'ın sayısıyla başlayan konuk takıma, ev sahibi takım Yunus ve Mutlu'nun sayılarıyla karşılık verdi. Galatasaray Medical Park, Tutku ve Shipp ile sayılar bulurken, Erdemirspor ise Robinso, Mutlu, Yunus ve Soner ile sayılar üretti ve maçın 25. dakikası 53-53 beraberlikle geçildi. Daha sonra Lucas, Mert ve Tutku ile 10-0'lık seri yakalayan konuk takım, durumu 63-53 lehine çevirdi. Sarı-kırmızılılar bu periyotu da 71-60 üstün bitirdi. Maçın son çeyreğinde Wesson ve Altan ile sayılar bulan Erdemirspor, aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Galatasaray Medical Park, Cevher ve Lakovic ile bulduğu sayılarla buna izin vermedi. Erdemirspor'un çabaları sonuç vermeyince Galatasaray Medical Park, karşılaşmadan 83-75 galip ayrıldı.