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Spor

Erdemirspor: 67

31 Aralık 2011 18:47

-Erdemirspor: 67 - Olin Edirne 64 EREĞLİ (A.A) - 31.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Erdemirspor, sahasında Olin Edirne'yi 67-64 yendi. Erdemirspor'un başladığı karşılaşmada Wesson ile bulduğu sayıya Olin Edirne, Reha'nın üç sayılık atışıyla karşılık verdi. Erdemirspor, Mutlu, Robinso ve Soner ile sayılar bulurken, konuk takım ise Stimac, Videnov ile Wright karşılık verdi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotu Erdemirspor, 21-18 önde tamamladı.  İkinci periyota başlayan konuk takım Stimac ile sayı buldu. Erdemirspor'dan Caner ise buna üç sayılık atışıyla karşılık verdi. 15. dakikasına 28-28 berabere girilen karşılaşmanın devresi, konuk takımın 36-32 üstünlüğüyle geçildi.  Üçüncü periyota Wesson'un sayılarıyla başlayan Erdemirspor beraberliği yakaladıktan sonra (36-36) Altan ve Robinso'nun sayılarıyla öne geçti. 40-36. Karşılaşmanın 25. dakikasını 45-38 önde tamamlayan Erdemirspor, bu çeyreği 49-43 üstün tamamladı. Son periyota Stimac'ın sayısıyla başlayan Olin Edirne, Wesson'un üst üste sayılarını potasında gördü. Ev sahibi takım, karşılaşmayı bırakmayarak maçı 67-64 galibiyetle tamamladı.  Bu arada, bitime 2 dakika 48 saniye kala maçın başhakemi Mehmet Keseratar, yapılan kötü tezahürat nedeniyle uyarı anonsu yaptırdı.  Salon: Erdemir Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx Erdemirspor: Wesson xxx 18, Robinso xx 10, Mutlu xx 6, Altan x 2, Nihat x, Melih x, Henderson xxx 19, Caner xx 6, Yunus xx 5, Soner x 1 Olin Edirne: Wright xx 4, Stimac xxx 20, Polat x 3, Videnov xx 13, Reha xx 6, Ogün x, Mustafa xx 16, Wilkinson x 2, Davud x,  1. periyot: 21-18 Devre: 32-36 (Olin Edirne lehine)  3. periyot: 49-43

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