-ERDEMİRSPOR: 57 - OLİN EDİRNE: 69 EREĞLİ (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, evinde ağırladığı Olin Edirne'ye 69-57 yenildi. Erdemirspor Erkan, Hakan ve Thomas'ın sayıları ile maçın 3. dakikasına 6-2 önde girdi. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan konuk ekipten Seibutis, Samardjiski ve Doliboa 15 sayılık seri yakalayarak durumu 19-8 takımlarının lehine çevirdi. Karşılaşmanın ilk periyodu Olin Edirne'nin 22-15 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyoda da baskılı başlayan misafir takım, Fikret ve Samardjiski sayılarıyla baskısını artırdı. Olin Edirne, maçın 15. dakikasını 35-19 önde geçti, devreyi de 41-24 üstün tamamladı. İkinci yarı oyunda dengeyi kurmaya çalışan ev sahibi ekip, Barbour, Thomas, Hakan ve Altan ile üst üste sayılar buldu. Maçın 25. dakikasını 49-33 önde geçen konuk takım, periyodu 54-45 önde tamamladı. Son periyotta iki takım da katı defans anlayışı ile oyuna başladı ancak ilk 2 dakikada sayı üretilemedi. Erdemirspor Barbour, Nathan, Altan ve Hakan'ın kazandırdığı basketlerle aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Olin Edirne ise Ginevicius, Reha ve Samardjiski ile sayılar üreterek farkın kapanmasını engelledi. Karşılaşma konuk ekibin 69-57 üstünlüğü ile tamamlandı. Salon: Erdemir Hakemler: Rüştü Nuran x, Alper Özgök x, Can Atsüren x Erdemirspor: Nathan Hall x (5), Altan xX (11), Thomas x (4), Erkan x (7), Hakan xx (10), Melih x (4), Eren x (2), Barbour xx (14), Nihat x) Olin Edirne: Fikret x (7), Seibutis xx (7), Samardjiski xxx (23), Reha xx (6), Doliboa xx (7), Erdal xx (11), Ginevicius xx (8), Caner x, Mehmet x, Kamer x 1. Periyot: 15-22 Devre: 24-41 (Olin Edirne lehine) 3. Periyot: 45-54