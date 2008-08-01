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Spor

Erdemir'e iki yabancı

Türkiye Beko Basketbol Ligi takımlarından Erdemirspor'un, 2 yabancı oyuncu ile sözleşme imzaladığı bildirildi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

 

Erdemirspor Genel Koordinatörü Mütsel Özek, North Dufferin Baseball League'de (NBDL) mücadele eden Utah Flash takımının pivot oyuncusu 2.08'lik James Lang ile Almanya'nın Eisbaeren Bremenhaven takımından 1.90'lık Nate Funk ile anlaştıklarını söyledi.

 

Birer yıllık sözleşme imzaladıkları basketbolcuların önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başlayacağını belirten Özek, ''Takımımıza faydalı olacak bir yabancı oyuncu daha transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda mevcut oyuncularımız sezon hazırlıklarını sürdürüyor'' diye konuştu.

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