Erdemir'e iki yabancı

Tempo24 -

Erdemirspor Genel Koordinatörü Mütsel Özek, North Dufferin Baseball League'de (NBDL) mücadele eden Utah Flash takımının pivot oyuncusu 2.08'lik James Lang ile Almanya'nın Eisbaeren Bremenhaven takımından 1.90'lık Nate Funk ile anlaştıklarını söyledi.

Birer yıllık sözleşme imzaladıkları basketbolcuların önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başlayacağını belirten Özek, ''Takımımıza faydalı olacak bir yabancı oyuncu daha transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda mevcut oyuncularımız sezon hazırlıklarını sürdürüyor'' diye konuştu.