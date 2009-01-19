Erdemir'de sendika grev kararı aldı

Türk Metal Sendikası, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası tarafından grev kararı alındığı İMKB'ye bildirildi.



Türk Metal Sendikası tarafından cuma günü yapılan açıklamada, sendikalarıyla Türk Metal Sanayicileri Sendikası arasında Erdemir'de çalışan metal işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 31 Ekim 2008'de başlayan uyuşmazlık yerini greve bıraktı.



Erdemir, grev kararının 5 Eylül 2008 tarihinde başlamış olan 22. dönem toplu iş sözleşmeleri sürecinde alındığını bildirdi.



Türk Metal Sendikası Genel Yönetim Kurulu'nun, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile anlaşma ortamına gelemediği, grev kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Amacımız, fabrikamızın hem ekonomik hem de stratejik ağırlığını bugüne kadar özenle omuzlarında taşıyan Erdemir işçisini hak ettiği ekonomik standartlardan uzak düşürmemektedir. Grev kararından, ancak bu noktaya ulaştığımızda geri dönmemiz söz konusu olabilir" denildi.



Erdemir Çelbor Çelik de grevde



Erdemir ayrıca, grup şirketlerinden Erdemir Çelbor Çelik de 13 Ocak'ta Türk Metal Sendikası tarafından grev kararı alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, bu karar ise 11 Eylül 2008 tarihinde başlamış olan 4. dönem toplu iş sözleşmeleri sürecinde alındı.



Açıklamalarda, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

