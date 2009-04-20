Erdemir işçisi tedirgin

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) çalışan işçiler, fabrikanın işçi çıkaracağı ve maaşlarda yüzde 20 indirime gideceği söylentileri üzerine sendikaya akın etti.



OYAK bünyesindeki Erdemir'de çalışan işçiler, fabrikanın ekonomik kriz nedeniyle gönüllü ayrılma teşvik programı kapsamında çok sayıda işçiyi çıkaracağı ve maaşlarda da yüzde 20 indirime gideceği söylentileri üzerine ayaklandı. Yaklaşık 600 işçi, bugün iş çıkışında ilçe merkezindeki Türk Metal Sendikası önünde toplandı. Söylentiler nedeniyle tedirgin olan işçiler, sendika yöneticilerinden bilgi almaya çalıştı. Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Odabaş, gazetecilerin önünde rahat konuşamayacağını belirterek, işçileri Erdemir Spor Salonu'na yönlendirdi. Bunun üzerine yaklaşık 40 dakika sendika önünde bekleyen işçiler salona geçti.



İşçilere bilgi vermek üzere arkalarından giden Odabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın saat 14.00'te işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, OYAK ve Türk Metal Sendikası olarak bir araya geleceklerini, bu toplantının ardından bir açıklama yapacaklarını söyledi. Odabaş, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda işçilere bilgi verdi.



Erdemir Genel Müdürü Oğuz Özgen, 40 gün önce düzenlediği basın toplantısında, Mart ayı için ellerinde 396 bin ton sipariş bulunduğuna dikkat çekip, ``İlave sipariş toplayamazsak 1 ay sonra fabrikada hatlar duracak'' demişti. Türkiye'de çelik tüketiminin dibe vurduğunu kaydeden Özgen, yaşadıkları bu kriz nedeniyle fabrikada çalışan 200-250 kişiyi, gönüllü ayrılma teşvik programı kapsamında işten çıkaracaklarını açıklamıştı. (DHA)

