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Erdemir ‘gönüllü’ işten çıkaracak

Erdemir Grubu şirketlerinden beşinde "gönüllü işten ayrılmayı teşvik kararı" alındı.

10 Mart 2009 02:00

Erdemir Grubu şirketlerinden beşinde "gönüllü işten ayrılmayı teşvik kararı" alındı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'den (ERDEMİR) İMKB'ye yapılan açıklamada, Erdemir Grubu şirketlerinden ERDEMİR, İskenderun Demir ve Çelik T.A.Ş (İSDEMİIR), Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (ERENCO), Erdemir Çelbor Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş (ERBOR) ve Erdemir Çelik Servis Merkezı A.Ş'de (ERSEM) gönüllü işten ayrılmaya teşvik uygulaması yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu teşvikten grup şirketlerinde çalışan ve emekliliğe hak kazanmış veya kazanmamış aylık ücretli, saat ücretli ve sözleşmeli tüm personelin yararlanabileceği belirtilerek, bu uygulama kapsamında, şirketten kendi arzusu ile ayrılmak isteyen personele kıdem ve ihbar tazminatlarına ilave olarak ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

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