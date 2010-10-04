-ERDEM'E "ALTIN ÇAPA" ÖDÜLÜ TEL AVİV (A.A) - 04.10.2010 - Türkiye'nin başarılı yönetmenlerinden Reha Erdem'in "Kosmos" adlı filmi, gösterildiği Hayfa uluslararası film festivalinde "Altın Çapa" ödülünün sahibi oldu. İsrail'in en önemli ve en eski film festivallerinden biri olarak bilinen Hayfa'daki festival kapsamındaki Altın Çapa ödülü, Akdeniz ülkelerinden gelen filmlerden en iyisine veriliyor. Yönetmenliğinin yanı sıra senaristliğini de Reha Erdem'in üstlendiği 2009 yapımı Kosmos, aynı yıl Antalya film festivalinde de ödül kazanmıştı. Film, mucizeler yaratan bir hırsızın, bir sınır kentinde başından geçenleri anlatıyor. Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Hayfa film festivalinde, uzun metrajlı filmler arasında büyük ödülü ise İsrailli yönetmen Guy Nattiv'in, otistik bir gencin yıllar sonra ailesine dönüşünü anlatan "Sel" adlı filmi aldı. Sel, 100 bin şekel (yaklaşık 28 bin dolar) para ödülüne de hak kazandı.