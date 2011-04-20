Erdem: YSK, seçimi erteleyebilir

T24- Yazar Tarhan Erdem, YSK'nın 7'si BDP'li 12 milletvekili adayının başvurusunu iptal ederek yarattığı "gayri tabii durum için, gayri tabii yollar" önerdi. Erdem, "YSK kararıyla zorunlu olarak seçimler ertelenebilir" dedi.

Erdem'in Radikal gazetesindeki köşesinde yayımlanan (20 Nisan 2011) yazısı şöyle:





Az zararlı yolu YSK bulmalı





BDP tarafından desteklenen 7 adayın, YSK’nın Geçici Aday Listesi’nde ilan edilmemesi halkın göğsüne taş gibi oturdu. Bazı konuları not etmek istiyorum:

1 -Sorunun, Meclis’in toplanarak “baraj dahil” anayasa ve yasalarda değişiklik yapılarak çözülmesinden sonra seçimlere gidilmesi öneriliyor. Seçim güvenliği ve adaleti korunacaksa bu öneri, adayların yenilenmesini, şimdiki sürelerin geçmesini ve sonuçta yeni bir seçim dönemi tanımlanmasını, seçim tarihinin değiştirilmesini gerekli kılar. Meclis çoğunluğuyla seçimlerin ertelenmesi, demokrasilerde hiç-bir biçimde kabul edilemez; Türkiye’de de bu yol açılmamalıdır!

2- Anayasamıza göre, “seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları” YSK karşılar. Sorunu yaratanın çözmesi beklenir; YSK isterse hukuksal olarak sorunu çözer. Adaylarla ilgili uygulamasıyla YSK ülkeyi ciddi bir karmaşaya sokmuştur; çıkış yolunu da YSK bulmalıdır.

3- YSK geçici aday listelerini, yasaya göre siyasal partilerin ve bağımsız adayların listesi olarak, hiçbir değişiklik yapmadan yayımlamalıydı. İtiraz üzerine veya kendiliğinden, hatayı kabul etmeli ve çıkardığı isimleri listeye ekleme kararı vermelidir. Bu ilandan sonra, incelemesi sonunda veya itiraz üzerine vereceği ve ilgilisine de bildireceği, itiraza açık kararlarla işlemleri sürdürmelidir.

4- YSK’nın itirazlar üzerine vereceği karar veya kararların yaratacağı imkânsızlıklar sonucu, YSK kararıyla zorunlu olarak seçimler ertelenebilir. Örneğin; bütün partilerin aday listeleri kanunun özüne aykırıdır. Bu kanunsuzluk nedeniyle partilerin aday listeleri iptal edilebilir ve zorunlu olarak seçimler YSK’nın düzenleyeceği yeni takvime göre yapılır.

Bu yazdıklarım gayri tabii yollardır; ancak YSK’nın yarattığı da tabii bir durum değildir!