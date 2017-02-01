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Erdem Yener: 'Hayır' demesini öğren; çok sev çok sahip çık, dik dur!

Yener, sosyal medya hesabı üzerinden duygularını paylaştı

01 Şubat 2017 16:11

Oyunculuk kariyerini müzik sektöründe de sürdüren Erdem Yener, sosyal medya hesabından ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı sürece gönderme yaparak, "'Hayır' demesini öğren, sana keyif veren her şeyi sev, çok sev çok sahip çık, dik dur" diye seslendi.

Bir telefon operatörü markasının reklamıyla tanınan Erdem Yener, sonrasında Güldür Güldür adlı komedi programında ekranlara geldi. Çok sayıda filmde ve dizide de izlediğimiz Yener, şimdilerde kariyerini müzikal kulvarda sürdürüyor.

Instagram hesabından, dinceyicilerine konser vermeyi çok özlediğini ifade eden Yener, özlemini ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Paylaşacak çok şeyim var daha. Anlatmak kadar dinlemeye de enerjim var. Göz göze gelmek, birlikte söylemek, aynı şeye ağlamak ya da aynı sebepten gaza gelmek… Birlikte yapmayı sevdiğimiz ya da özlediğimiz ne varsa.

"Milyarlarca yıllık dünyanın denk geldiğimiz zaman dilimine küfretmekten de içim şişti bir yandan. E bu işte anasını satayım. Bunu yaşıyoruz. Artık asıl mesele neyi yaşadığımızdan ziyade yaşadığımız üç kuruşluk hayattan ne anladığımız. Başkası ne diyor umurumda değil. Senin de olmasın.

"Kapat kulağını, sevdiğin şarkıyı aç ve çocukluğunu hatırla. O hatıralar kadar o duygulara da sahip çık. HAYIR demesini öğren. Sana keyif veren her şeyi sev, çok sev çok sahip çık, dik dur. Bugünleri de gülerek hatırlarız elbet. hemen konser olsun kavuşalım da konuşmak yerine göz göze durup şarkı söyleyelim. Zira çok özledim."

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