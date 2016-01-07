Erdem Gül: Mesele içerideki tecrit değil ülkede tecrit edilmek

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle tutuklu bulunan gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, CHP Milletvekili Mustafa Balbay aracılığıyla gönderdiği yazıda “Mesele, içerideki tecrit değil, ülkede tecrit edilmek” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Silivri Cezaevi önünde tutuklu gazetecilere özgürlük istemek için tutulan Umut Nöbeti’ni tutan CHP’li Balbay, nöbet öncesi görüştüğü Gül’ün paylaştığı yazıyı okudu. Gül’ün, gönderdiği mesajda "Dışarıdaki dostlar.. Hapiste 40 gün dolduğunda tecritimiz bitti. Bizi birlikte koğuşa aldılar. Ancak mesele içerideki tecrit değil ülkede tecrit edilmek. Tutukluluğun bizzat kendisi tecrit. Biz bir süre boyunca aramızdaki tecriti takmayan siz dostlarımız sayesinde yalnız kalmadık. Bundan sonra da mağdur hiç kimseyi, hep birlikte yalnız bırakmamayı sürdürmek dileğiyle. Dostça selam ve sevgiler" ifadeleri yer aldı.

Balbay, "Bu tür mektupları almayacağımız bir Türkiye diliyoruz" dedi. Can Dündar'ın diş tedavisi için hastaneye gittiğini, bu yüzden kendisiyle görüşemediğini söyleyen Balbay, "Sizlerle çok samimi duygularımı paylaşmak gerekirse öfke doluyum. Şu anda içeride gazeteciler pek çok meslek grubundan insanlar, suçlarını kendilerinden saklanarak tutuklu halde yatıyorlar. Erdem'e sordum. Bir şey geldi mi? Tutuklukta 40 gün geçti. Dedi ki 'Hayır. Bize birşey gelmedi'.. Neden? Gizlilik nedeniyle. Yani sanığın kendisinden gizli bir suç dosyası Türkiye'de söz konusu" diye konuştu.