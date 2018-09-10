Erdem Gül, Cumhuriyet Ankara Temsilciliği görevinden faks mesajıyla alındı

T24

Erdem Gül, yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü Cumhuriyet Ankara Temsilciliği görevinden, faks mesajıyla alındı. Cuma günü, Alev Coşkun başkanlığında yenilenen gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı Yöbetim Kurulu’nun Murat Sabuncu yerine genel yayın yönetmenliğine atadığı Aykut Küçükkaya; Ankara Temsilciliği görevine savunma muhabiri Sertaç Eş’in atandığını faks mesajıyla Erdem Gül’e bildirdi.

MİT TIR’ları davasında Can Dündar ile birlikte yargılandıktan sonra Yargıtay’dan hakkında beraat verilmesi yönünde karar çıkan Erdem Gül’ün “Ankara Temsilciliği” olan idari pozisyonu, gazetenin bugünkü (9 Eylül 2018 Pazar) taşra baskılarında künyede yer almadı.

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Can Dündar’dan önceki genel yayın yönetmeni olan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer döneminde Ankara Temsilciliği’ne getirilen Erdem Gül’ün adı, şehir baskılarında künyeye tekrar kondu. Ancak Erdem Gül’ün gazetede olmadığı pazar günü, Cumhuriyet’in savunma muhabiri Sertaç Eş’in, Ankara bürosundaki mesai arkadaşlarına temsilciliğe kendisinin getirildiğini söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu değiştikten sonra genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Murat Sabuncu’nun yazısını Twitter’dan “Gazeteci” ifadesiyle paylaşan Gül, henüz bir istifa kararı bildiriminde bulunmadı.

Erdem Gül, gelişmeler konusunda öğlen saatlerinde T24’e, “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun yenilenmesinden ve yeni genel yayın yönetmeni atanmasından sonra geçen 48 saatte benimle Ankara temsilcisi olarak kurulmuş hiçbir temas yok. Ben de bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmadım” demekle yetindi.

Gül daha sonra Twitter'dan, "Merak edenler için: Benim için önemli ve anlamlı olan künye bağı değil, gönül bağıdır. Biz künyeyle bağlı insanlar değiliz. Künyeler gelip geçerler ama aslolan bağ başkadır. Şimdilik bu kadar" paylaşımında bulundu.

T24’ün aldığı bilgilere göre; Erdem Gül, bugün (9 Eylül 2018 Pazar) saat 15:00 sıralarında, cuma günü yeni vakıf yönetimi tarafından Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği’ne atanan Aykut Küçükkaya imzasıyla gönderilen faks mesajıyla Ankara Temsilciliği görevinden alındı. Küçükkaya’nın faks mesajında, “Sayın Erdem Gül, 9 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Ankara Temsilciliği’ne Sertaç Eş getirilmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarınız için teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.

Erdem Gül hakkında, 9 Eylül pazar gece yarısı itibarıyla, idari görev olan Ankara Temsilciliği’nden alma dışında bir iş akdi feshi yapılmadığı öğrenildi.