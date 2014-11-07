Erdek'te maden kazası, 1 işçi ağır yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki antimuan madeni ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Olay, Erdek’in Şahinburgaz Mahallesi’nde bulunan özel sektöre ait antimuan madeni ocağında iş makinesi kullanan operatör 22 yaşındaki Uğur Uzel, aracın kontrolünü kaybetti. İş makinesinin devrilmesiyle yaralanan Uğur Uzel, haber verilmesi üzerine madene gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Uğur Uzel’in hayati tehlikesinin sürdüğü kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturmaya başlandı.

Antimuan nedir?

Antimuan, kullanım alanı açısından çok geniş yelpazeye sahip bir hammaddedir. Çelik üretiminde, cam ve seramik ürünlerin boyanması ve sağlamlaştırılmasında ve lastik, silah, patlayıcı madde üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Ateşe dayanıklılığı sayesinde dünyanın birçok ülkesinde sanayide kullanılan tekstil ürünlerinin üretiminde zorunlu olarak kullanılan Antimuan, günlük tekstil ürünleri üretiminde de kullanılmaya başlamıştır. Plastik, tekstil, kauçuk, ve diğer maddelerde ateşe dayanıklı biçimiyle alev geciktirici olarak kullanılır. Amerika’daki yıllık antimon tüketiminin yarısı, alev geciktiricilerin imalatında kullanılmaktadır.