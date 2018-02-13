Erdal Tosun'un ölümü... Sanık sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası (1)
Ümit TÜRK İstanbul / DHA
SARIYER'de trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
13 Şubat 2018 15:17
Ümit TÜRK İstanbul / DHA
SARIYER\'de trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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