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Erdal Şenel 'günlükleri' kabul etmedi

Emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in avukatı: "Balbay'dan ele geçirildiği ileri sürülen konuşma içeriklerini kabul etmiyoruz."

17 Mart 2009 02:00

‘Ergenekon’ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılan emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in avukatı Abdullah Kaya, "gazeteci yazar Mustafa Balbay'dan ele geçirildiği ileri sürülen ve Şenel'e atfedilen konuşma içeriklerini kabul etmediklerini" belirtti.


Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden gizli soruşturma sırasında Balbay'dan ele geçirildiği ileri sürülen konuşma içeriklerinin bugün bazı basın yayın organlarıyla, internet ortamında açıklandığını anımsattı.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kaya, "Şenel'e atfedilen konuşma içeriklerini kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Soruşturmanın gizli olması ve adil yargılanma hakkının şüpheli avukatlarınca gözetilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, bu hususa diğer tüm kişi ve kuruluşların da saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

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