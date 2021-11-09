Erdal Sağlam: Ocak ayında enerjiye yapılacak mecburi zamlar asgari ücretliye verilmesi planlanan 'yüksek zammı' eritecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, asgari ücrete yapılması konuşulan "yüksek zammın" ocak ayında enerjiye yapılacak zamlarla eriyeceğini söyleyerek "enflasyon düşürülmeden her asgari ücret yetersiz kalır" dedi. Sağlam, söz konusu gelişmeden yola çıkarak " 'AKP iktidarının, çalışanları dar ve sabit gelirlileri zor durumda bıraktığını artık kabul etmeye başladığını' söyleyebiliriz." dedi.

"Belki de en geç ocak ayında yapmaları gerekecek yüksek oranlı doğalgaz ve elektrik zamlarının yaratacağı tepkiyi de şimdiden yumuşatmaya çalışacaklardır, kim bilir?" diyen Sağlam yazısında şöyle dedi:

"Eğer bu zamları da şimdiden yapmış olsalar, yılsonunda açıklanacak enflasyon çok daha yüksek gerçekleşecekti. Yılsonu için yüzde 20’nin üzerinde bir enflasyon görmemiz zaten kaçınılmaz olacak. Yüzde 20’lik enflasyona karşılık, bunun örneğin 15 puan üzerinde asgari ücret zammı yaparak, 'Biz çalışanımızı enflasyona ezdirmedik' demeye devam edeceklerini planlıyorlar gibi geliyor bana.

İyi de bu bekletilen zamları sonunda mecburen yapmak zorunda kalacaklar. Yani enflasyonun üzerinde verdik diye övünecekleri ücret zamları, 2022 yılı başlarında gelecek yüksek oranlı zamlarla zaten eriyip gidecek.

2022’nin ilkyarısında, baz etkisi de kendilerine yardım etmeyecek, yıllık enflasyon oranları artmaya devam edecek. Kısacası, yüzde 40 zam verseler bile geçmiş mağduriyetleri da hesaba katarsak, 2022’nin en geç ortası geldiğinde, verdikleri zamma rağmen çalışan, yılbaşındaki haline geri dönmüş olacak"