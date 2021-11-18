Erdal Sağlam: Kur ve enflasyon göz göre göre artacak

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın bugün faizi sabit bıraksa da, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden ileri ki dönemde faiz indiriminin devam edeceğinin anlaşıldığına işaret ederek "Kısacası 'Faiz indirimleri sürecek, buna bağlı olarak kurlar yükselmeye devam edecek' şeklinde kesin tahminlerde bulunabiliriz. Buna “enflasyondaki artışın devam edeceği” tahminini de rahatlıkla eklemek mümkün" dedi.

Erdoğan'ın grup konuşmasında dar gelirlilere yüksek ücret artışları yapılacağının ve kayıpların bu artışlardan telafi edileceğinin sinyalini verdiğini söyleyen Sağlam " Bu sözler yılbaşında asgari ücrete, işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 35’ler civarında bir zam yapılabileceğinin işareti olarak görülüyor. Bu yüksek maaş zammı aynı zamanda artık mali disiplinin sürdürülmesi açısından büyük bir tehdit anlamına geliyor" dedi.

Kurların ve enflasyonun bu politikalarla göz göre göre hızlandırılacağını ifade eden Sağlam yazısında "Bunun yaratacağı toplumsal huzursuzluğu frenlemek için ücretlere yüksek oranlı zamlar yapılacak. Bunun daha önce yaşadığımız örneklerde olduğu gibi, artan enflasyon oranlarında hızlanmayı beraberinde getirmesi kaçınılmaz olacak. Yani önümüzdeki yıl yüzde 20’lik enflasyonun aşılması hatta yüzde 30’ları aşan enflasyon oranlarını görmemiz artık sürpriz olmayacak" ifadelerini kullandı.