Erdal Sağlam: Ekonomideki kötü gidişat AKP'nin oy kaybını hızlandırıyor; Erdoğan durumu görmüyor mu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, özellikle artan döviz kurlarıyla birlikte enflasyonun yukarı yönlü seyrinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Sağlam, iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini ifade ederek "özellikle faiz politikası nedeniyle kurlardaki artışın devam edeceği beklentisi, artık zamlarda da ipin ucunu kaçırdı" dedi. Sağlam, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "bu durumu görmüyor mu" diye sorarak yazısında şunları kaydetti:

"Büyük yabancı gazetelerde, dozu artan biçimde, 'kötüleşen ekonominin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu tehlikeye soktuğundan' söz ediliyor.

İçeride yapılan anketlerde de AKP’nin oy kaybının giderek hız kazandığı görülürken bunun, ekonomideki bozulma, kurlardaki artış, zamlar ve enflasyondaki yükselişin sürmesine bağlı olduğu tespitleri açıkça görünüyor.

Belki, gerçekten hâlâ bu kötü gidişatı ve kendisini nasıl etkilediğini görmüyor. Belki, gördüğü halde artık ipin ucunu bıraktı, bir şey yapmak istemiyor.

Belki de gördüğü halde durumu kurtarmaya yetecek gücü kalmadı.

Gerçek nedeni nedir, bilmiyoruz ama zamların, enflasyondaki yükselişin katlanılamaz hale geldiği, bunun mevcut iktidarın şansını iyice azalttığı artık ortada."