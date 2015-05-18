Erdal Şafak'tan Hürriyet'e: O gemi artık hurda!

Sabah gazetesi yazarı Erdal Şafak, 1.5 ay önce yazdığı yazıda Türkiye medyasındaki değişimin kendisini kaygılandırdığını belirtmişti. Şafak bugün o yazıya da değinerek "O gemi artık hurda" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında, "A Haber'deki bir röportajda Latif Erdoğan'ın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'in arşivinde olduğunu belirttiği bir şantaj kasetiyle ilgili açıklamalarını fırsat bilen Doğan Medyası"nın Sabah'ı hedef aldığını belirterek Hürriyet ile ilgili "Doğan Grubu artık 'amiral gemi' olmadığını biliyor" ifadelerini kullandı.

Şafak'ın bugün yayımlanan yazısının tam metni şöyle:

Bundan aşağı yukarı 1.5 ay önce yazdığım "Sabah'tan Mektup"ta şöyle demiştim: "Türk medyasındaki değişim epeyce süredir beni kaygılandırıyor.

Kaygımın nedeni sadece kalite düşüşü değil, onun kadar, hatta ondan da önemlisi pusulanın yitirilmiş olması..."

Sonra da pusulanın içerdiği kriterleri hatırlatmıştım:

1- Sağduyu.

2- Kamuoyunu sadece aydınlatma değil, ondan da önemlisi bilinçlendirme görevi.

3- Deontoloji, yani ahlaki ve etik kurallar demeti.

***

Geçtiğimiz hafta yaşanan bir polemik, kaygılarımda ne denli haklı olduğumu gösterdi.

NSU davasını izlemek için Münih'te bulunduğum günlerde A Haber'deki bir röportajda Latif Erdoğan'ın Paralel Yapı'nın medya örgütü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'in arşivinde olduğunu belirttiği bir şantaj kasetiyle ilgili açıklamalarını fırsat bilen Doğan Medyası üstümüze gelmeye kalktı. Paralelci polislerin Hürriyet'e emekli savcı Nuh Mete Yüksel'in seks kaseti başta olmak üzere birçok şantaj kasetini servis ettiklerini gözardı ederek.

Kasetçi Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na soruşturma açıldığını pas geçerek. "Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz" kuralını bile unutarak.

Ama hak ettiği cevabı aldı.

Bundan ders çıkarırlar mı; emin değilim.

***

Emin olduğum bir şey var:

Doğan Grubu artık Türk Medyası'nın "Amiral Gemisi" olmadığını biliyor.

O, "Eski Türkiye"nin amiral gemisiydi.

Artık Türkiye, yeni bir döneme giriyor. Yeni bir çağ başlatıyor.

Bu da, kaçınılmaz olarak, "Eski Türkiye" ile birlikte o Türkiye'nin amiral gemisini de çürüğe çıkarıyor.

İtiraf edemedikleri gerçek bu.

İtiraf edemedikleri bir gerçek daha var: "Yeni Türkiye" medyasının "Amiral Gemisi", Sabah.

Biz nasıl "Eski Türkiye" medyasında Hürriyet'in amiral gemisi iddiasına saygı duyduksa, şimdi, "Yeni Türkiye" medyasında Sabah'ın amiral gemiliği görevini, sorumluluğunu onlar da kabullenmek zorundalar.

Zaten isteseler de, istemeseler de, er veya geç kabullenecekler."