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Erdal Kalkan, AKP’den resmen istifa etti

İzmir Milletvekili Kalkan, 'hukukun katledilerek yolsuzluğun örtbas edilmesine karşı çıktığım için disipline verilmem, benim için onurdur' dedi

30 Aralık 2013 18:14

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA
 
AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ardından sosyal medya üzerinden yaptığı partisinden istifa açıklamasını bugün resmiyete döktü. Erdal Kalkan, AKP’den istifasına ilişkin dilekçesini bugün TBMM Başkanlığına sundu. Kalkan, TBMM’de bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
 

'Gezi'de de dinlemediler

 
Kalkan, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl Gezi Parkı direnişi sırasında Hükümetin ve parti yönetiminin sergilediği ölçüsüz ve acımasız tutumu ve giderek otoriteleşen uygulamaları karşısında, düşünce ve eleştirilerini iletmek için randevu taleplerine olumlu yanıt alamadığını söyledi. Kalkan, bu durumda düşünce ve eleştirilerini sosyal paylaşım sitelerinde açıkladığını ifade etti.
 

Medeni dünyada görülmemiş bir skandal

 
Kalkan “Son olarak, 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan operasyonda, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet gibi iddiaların yargı erkinin önünü kesmek, hukuku açıkça katletmek suretiyle örtbas edilmek istendiğine ilişkin güçlü bir izlenim edindim. Bu tavır ve davranışlara, milletvekili olmamın ötesinde bir hukukçu olarak karşı çıktım, hukuka saygıyı önerdim, ancak sonucun değişmediğini gördüm” dedi. Erdal Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sonuç değişmediği gibi, son günlerde daha da vahim hal aldı. Sayın Erdoğan, devlet imkanlarıyla açılış adı altında yaptığı siyasi toplantılarda, şimdiye kadar görülmedik biçimde hukuku, hukuk kurumlarını açıktan hedef alıyor. Bu sadece Türkiye tarihinde değil, medeni dünyada görülmemiş bir hukuk skandalıdır. Bütün bu uyarılarım dikkate alınmadığı gibi, parti ve hukuk devleti ilkesini korumaya çalışan görüşlerim nedeni ile hem ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildim, bir yolsuzluk ve hukuksuzluk nedeniyle değil. Yolsuzluklara ve hukukun katledilerek yolsuzluğun örtbas edilmesine karşı çıktığım için. Bu benim onurumdur. Bu nedenlerle AKP’den istifa ettim.”
Erdal Kalkan’ın istifasıyla AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 321’e düştü.

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