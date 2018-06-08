Erdal İnönü'nün eşinden Erdoğan'a ‘Gülen cemaati' yalanlaması: 24 Haziran korkusundan...

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü 'nün eşi Sevinç İnönü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında "FETÖ'cülerle İnönü'nün arkadaşlık seviyesinde ilişkisi olduğu iddiasına" tepki gösterdi. Sevin İnönü Erdoğan'a, "Recep Tayyip Erdoğan rahmetli eşim İnönü'yü 24 Haziran korkusu ile kendi siyasetine alet etmesin!" dedi.

Erdal İnönü hakkında Erdoğan'ın doğru olmayan bir beyanda bulunduğunu belirten Sevinç İnönü 'nün açıklaması şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan rahmetli eşim İnünü'yü 24 Haziran korkusu ile kendi siyasetine alet etmesin!

Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran gecesi katıldığı televizyon programında FETÖ’yü kast ederek rahmetli eşim Erdal İnönü için; 'İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım.' şeklinde hiçbir doğruluğu olmayan bir beyanda bulunmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın rahmetli eşim Erdal İnönü’yü kendi siyasetine alet ederek doğru olmayan bir beyanda bulunması sadece 24 Haziran korkusu ile açıklanabilir.

Hayatta olmayan bir kişiyi suçlayıp bir de üstüne 'Gelsinler konuşalım' demenin başka ne anlamı olabilir?

Laik demokratik cumhuriyete yürekten inanmış bir bilim adamı ve siyasetçi olan eşimErdal İnönü , yaşamını bu değerleri savunarak geçirmiş, 12 Eylül darbecilerinin engelleri ile mücadele etmiştir.

Eşim hiçbir zaman laik demokratik cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri düşmanları ile bırakın 'yakın arkadaş'lığı, hiçbir şekilde ilişki içinde olmamış, bunların okullarını ziyaret etmemiş davetlerine katılmamıştır. Bu iddiayı şiddetle red ediyorum.

İddia sahibi hakkında yasal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.

Hayatta olmayan bir kişi hakkında böyle gelişi güzel dayanaksız ve gerçek olmayan bir iddianın dindarlığı kimseye bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılmış olmasını da kamuoyunun değerlendirmesine saygılarımla sunuyorum."