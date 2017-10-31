Erdal İnönü, ölümün 10. yılında kabri başında anıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümün 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine İnönü\'nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yeğeni Eren İnönü ile yakınları katıldı. İnönü için ilk olarak mezarı başında dua okundu. Sevinç İnönü, Erdal İnönü\'nün yanında kabri bulunan yönetmen Atıf Yılmaz Batıbeki\'nin de mezarına çiçek koydu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, anma töreninin ardından kısa bir açıklama yaparak, Erdal İnönü\'nün Süleyman Demirel ile birlikte koalisyanların yürüyebileceğini gösterdiğini belirterek, “Önemli bir kişiydi, ben yeğeni olarak buradayım. Kardeşim ve bana çok yakın bir amcaydı. Çok arıyoruz kendisini\" dedi.

(FOTOĞRAF)