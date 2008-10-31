Erdal İnönü, ölüm yıldönümünde anıldı

Geçtiğimiz yıl vefat eden siyaset adamı Erdal İnönü için ölüm yıldönümünde anma töreni düzenlendi.



Törene eşi Sevinç İnönü, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasetçi Ercan Karakaş, Celal Doğan, Müjde Ar ve İnönü'nün yakın dostları katıldı. Bir yıl önce ebediyete uğurladığı eşinin mezarı başından ayrılmayan Sevinç İnönü anma bitimine kadar eşine dua etti.



Duayı okutan hoca Erdal İnönü'nün yanı sıra vefat eden siyasetçilerle şehit olan askerleri de unutmadı. Dua sonrasında törene katılanlara lokum dağıtıldı.



Erdal İnönü'nün anma törenine katılan İngiliz parlamenter Ann Clwyd, Erdal İnönü'nün çok değerli bir siyasetçi olduğunu belirterek "Erdal İnönü dünyadaki en iyi arkadaşımdı" dedi.



Anma töreni sonrasında açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Sarıgül ise "Kendisinin vefatından ders çıkarmamız lazım. Erdal İnönü görevi başındayken görevi bırakan tek isimdir. O koltuk peşinde koşmuyordu, Türkiye Cumhuriyeti'nin peşinde koşuyordu" diye konuştu.



Partisini başarıya ulaşltıramayan liderlerin bugün hala görevleri başında olduğunu söyleyen Sarıgül siyasetçilerin koltuk peşinde koşmaması gerektiğine dikkat çekti.



Erdal İnönü'yü zaman zaman üzdüğünü ama vefatından önce kendisini ziyaret ederek ondan helallik aldığını ifade eden Sarıgül, İnönü'nün siyasetteki zarafetini ve kalitesini kendisine örnek aldığını kaydetti.



Törene katılan İnönü'nün yakınları ve dostlerı daha sonra Ankara'da Erdal İnönü için yapılacak törene katılmak için İstanbul'dan ayrıldılar.



