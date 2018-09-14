Erdal Erzincan, sesi ve bağlaması ile 14 Eylül'de Baksı Müzesi'nde

Sanatçı Erdal Erzincan, çok özel bir konser ile 14 Eylül Cuma günü Baksı Müzesi’nde Bayburtlular ile buluşacak. Müzenin çiçeği burnunda konser alanı Şair Zihni Sanat Amfi tiyatrosu geçen ay açılışı Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ile yapmıştı.

Bayburt’ta Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında boy veren Baksı Müzesi, şimdi notalarla izleyicilerine sesleniyor. Bayburt’un yetiştirdiği ve şiirleri ile özel ilgiyi hak eden sanatçı Şair Zihni’nin adını taşıyan amfi tiyatro 14 Eylül Cuma günü türkü dünyamızın bağlama ustası Erdal Erzincan’ı ağırlayacak. Erzincan, özel bir repertuvar ile hazırlandığı konserde köklerimizden günümüze uzanan parçaları seslendirecek.

Bayburt’un havasını sanatla bezeyen Baksı Müzesi yaz aylarında farklı projelerle bölgeyi sanatla bezemişti. Yöre insanının büyük ilgi gösterdiği etkinlikler Bayburt’ta sanatın can suyu oluyor. Ortaçgil, Oğur ve Demircioğlu konserinde bin kişiyi ağırlayan Baksı Müzesi eylül ayında farklı projelerle yola devam ediyor. Müzeye yeni katılan Şair Zihni Sanat Alanı 500 kişilik kapasitesi ve amfi tiyatro biçimiyle konserler için kapılarını açıyor. Mekân, ovadaki masalsı atmosferinde müzik ile sonsuzluğu buluşturuyor.

Baksı Müzesi

Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen bu sıra dışı Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kuruldu. 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı’na bağlanan müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü.

Müzenin ana binası, 2010 yılında zorlu bir serüvenin sonunda, devletten hiçbir maddi yardım almadan, tamamlandı. 2012 yılında müzenin yeni sergi salonu olan Depo Müze sanatseverlerle buluştu.

Baksı Müzesi kurulduğu günden bu yana Avrupa Konseyi Müze Ödülü, TBMM Onur Ödülü, Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Kurum Ödülü, TÜYAP Sanata Katkı ve Contemporary Sanata Katkı Ödülü gibi pek çok prestijli ödül ile taçlandırıldı. Ayrıntılı bilgiye müzenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

