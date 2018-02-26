Erdal Erzincan: Orhan Gencebay dinlemeden 40 yıl boyunca bağlamayı taşımanın da bir onuru varmış

Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Erdal Erzincan, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulunun görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasıyla açıklama yaptı. Erzincan, bir süre önce MESAM’daki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden ve yönetime yönelik ağır eleştirilerde bulunan Orhan Gencebay’ı eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Orhan Gencebay dinlemeden ve hiç dikkate almadan 40 yıl boyunca bağlamayı taşımanın da başka bir onuru varmış. Şimdi bunu doyasıya yaşıyorum” ifadelerini kullanan Erzincan, sözlerinin Gencabay’ın sevenleri tarafından eleştirilmesinin ardından ise şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar ben Gencebay'ın kötü müzisyen olduğunu dile getirmedim. Ancak tarzını takip etmedim ve ondan beslenmedim. Attığım twit mesamda yaptığı açıklamaları ve eylemlerinden sonra iyi ki dinlememişim anlamı içermektedir.”