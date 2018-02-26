T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdal Erzincan: Orhan Gencebay dinlemeden 40 yıl boyunca bağlamayı taşımanın da bir onuru varmış

"Şimdi bunu doyasıya yaşıyorum..."

06 Mart 2018 13:38

Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Erdal Erzincan, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulunun görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasıyla açıklama yaptı. Erzincan, bir süre önce MESAM’daki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden ve yönetime yönelik ağır eleştirilerde bulunan Orhan Gencebay’ı eleştirdi. 

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Orhan Gencebay dinlemeden ve hiç dikkate almadan 40 yıl boyunca bağlamayı taşımanın da başka bir onuru varmış. Şimdi bunu doyasıya yaşıyorum” ifadelerini kullanan Erzincan, sözlerinin Gencabay’ın sevenleri tarafından eleştirilmesinin ardından ise şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar ben Gencebay'ın kötü müzisyen olduğunu dile getirmedim. Ancak tarzını takip etmedim ve ondan beslenmedim. Attığım twit mesamda yaptığı açıklamaları ve eylemlerinden sonra iyi ki dinlememişim anlamı içermektedir.”

ETİKETLER

erdal erzincanorhan gencebaymesamkayyım
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-03-06T13:38:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/erdal-erzincan-orhan-gencebay-dinlemeden-40-yil-boyunca-baglamayi-tasimanin-da-bir-onuru-varmis,574345","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/erdal-erzincan-orhan-gencebay-dinlemeden-40-yil-boyunca-baglamayi-tasimanin-da-bir-onuru-varmis,574345"}]

İlgili Haberler

MESAM Başkan Yardımcısı Cahit Berkay: Belden aşağı vuruldu, çok yalanlar söylendi

"Aramızda tepişmekten hâlâ 'ben ben ben' diyoruz; gençlerin yolunu açalım"

MESAM'a kayyım atandı; Arif Sağ gitti, Yavuz Bingöl geldi!

Orhan Gencebay, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla MESAM'dan istifa etmişti

Görevden alınan yönetim: MESAM'a geçici yönetim atanması mevzuata aykırı

MESAM'a bugün kayyım atandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24